Rund 8,8 Millionen Kilometer haben 62.969 bayerische Teilnehmer der Gesundheitsaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ in den Sommermonaten 2022 zurückgelegt. Damit hätten sie die Umwelt um mehr als 1,7 Millionen Kilogramm Kohlendioxid entlastet, teilt die AOK Bamberg in einer Pressemeldung mit.

140 Kilometer an 20 Tagen

„Die Aktion trägt nicht nur zur Gesundheit der Radlerinnen und Radler bei, sondern leistet einen beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Frank Wolfschmitt, Teamleiter Vertrieb von der AOK in Bamberg . In der Region nahmen insgesamt 1151 Beschäftige aus 1030 verschiedenen Betrieben an der Aktion teil. Nach Abschluss der gemeinsamen Aktion der AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC ) wurden nun die Gewinner ermittelt. Den regionalen Hauptpreis vom Fahrradfachgeschäft Anton Guck aus Hallstadt gewann Claudia Eberhardt. Sie fuhr an 20 Tagen insgesamt 140 Kilometer. Die Gewinne würden von Unternehmen gestiftet und seien nicht aus Beiträgen finanziert. „Wir haben wie im vergangenen Jahr Fahrten rund um das Homeoffice mitgezählt, da einige der Radlerinnen und Radler ihren üblichen Arbeitsweg nicht als Fitness-Strecke nutzen konnten“, sagt Mathias Eckardt, Regionsgeschäftsführer DGB Oberfranken. Der DGB Bayern und die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. unterstützen die gemeinsame Initiative von ADFC und AOK im Freistaat. red