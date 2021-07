Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in Zusammenarbeit mit dem Bamberg Tourismus- und Kongressservice veranstaltet am Samstag, 10. Juli, eine Tour unter dem Motto „Mit dem Fahrrad durchs Weltkulturerbe“. Die dreistündige Radtour führt zu den Schönheiten Bambergs. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Tourist-Information, Geyerswörthstraße 5. Eine Anmeldung mit Ticketkauf ist vorab beim TKS bis 14.30 Uhr notwendig. red