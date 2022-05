„Tut mir auf die schöne Pforte.“ Mit diesem Lied begann ein besonderer Gottesdienst: Einige Gläubige kamen zum Konfirmationsjubiläum in Buchau und gedachten in der Michaelskirche Buchau und in der Christuskirche in Weismain ihrer einstigen Konfirmation. Ihr Diamantenes Konfirmationsjubiläum nach 60 Jahren feierten Anwesende gemeinsam mit Pfarrer und Pfarrerin Jobst. Vier Gläubige feierten nach 65 Jahren ihr Eisernes Konfirmationsjubiläum: Theodor Dörnhöfer, Sieglinde Müller, Anna Göppner, Erhard Münch. Dietrich Bay ging vor 70 Jahren zum erstenmal an den Tisch des Herrn. Er feierte seine Gnadenkonfirmation. red