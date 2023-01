Live und mit allen Raffinessen der elektronischen Musik wird Maler , Musiker , Illustrator und Konzeptkünstler Jim Avignon (aka Neoangin) am 22. Januar um 20.45 Uhr einen Stummfilm-Klassiker von 1923 im Lichtspiel-Kino (Untere Königstr. 34) vertonen.

Unsterblicher Harold Lloyd

„Safety Last – ausgerechnet Wolkenkratzer“, einer der besten amerikanischen Stummfilme aller Zeiten von Hal Roach machte Hauptdarsteller Harold Lloyd unsterblich: Ein junger Mann im Anzug und mit Strohhut hängt zappelnd am Zeiger einer riesigen Fassadenuhr eines Wolkenkratzers – unter ihm eine Straßenschlucht im pulsierenden New York.

Lloyd spielt Harold, den Jungen vom Lande, der in der großen Stadt sein Glück machen will. Einmalig ist „Safety last“ nicht nur wegen seiner Geschichte, es faszinieren auch die perfekte Beherrschung der filmischen Mittel, das Timing und der visuelle Einfallsreichtum des Filmteams.

Der Eintritt für die Live-Vertonung des Films kostet im Vorverkauf 14 Euro (ermäßigt zehn Euro). An der Abendkasse gibt es Tickets für 19 Euro. red