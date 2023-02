Bei der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbands in Frensdorf haben die Ehrungen und die anstehenden Landtagswahlen im Vordergrund gestanden.

CSU-Vorsitzender Andreas Knorr konnte zur Versammlung zahlreiche Mitglieder begrüßen, wie der Ortsverband in einer Pressemeldung mitteilt. Als Ehrengast war Johannes Maciejonczyk in seiner Funktion als Kreisvorsitzender, stellvertretender Landrat und Bürgermeister des Marktes Burgebrach der Einladung gefolgt. Bei der Wahl des Vorstandes wurde Andreas Knorr erneut zum Ortsvorsitzenden gewählt, seine Stellvertreter sind Martin Fischer und Anja Sauer. Zum Schatzmeister wurde Robert Dotterweich und zum Digitalbeauftragten Patrick Scheuerer gewählt. Als Beisitzer erreichten Heribert Dotterweich, Markus Paul und Matthias Endres ebenso wie die beiden Kassenprüfer Rauscher Erwin und Udo Brodmerkel eine überzeugende Vertrauensbasis.

CSU-Ortsverband in den sozialen Medien

Bei der Veranstaltung ehrte der Kreisvorsitzende langjährige Mitglieder für ihr Engagement. Geehrt wurden für 45 Jahre Hans-Georg Mixa und Erich Bittel, für 40 Jahre Erwin Rauscher und Josef Pickel (nicht anwesend) und für 30 Jahre Andreas Neundorfer. In seinem Bericht zeigte sich der Vorsitzende erfreut über drei Neumitglieder und die Bereitschaft des Digitalbeauftragten in enger Zusammenarbeit mit Markus Paul, den Ortsverband über die sozialen Medien bekannter zu machen.

In der Diskussion sei unter anderem über die Abhängigkeit Deutschlands in den Bereichen Energieversorgung, Landesverteidigung und Wirtschaft diskutiert worden. Energiekosten, Steuerbelastung, Bürokratie seien einige Faktoren, warum Deutschland in der Attraktivität als Wirtschaftsstandort gesunken sei. Bei den anstehenden Landtagswahlen in Bayern strebe der CSU-Ortsverband an, Bayerns Stärken unters Volk zu bringen, so die Mitteilung. red