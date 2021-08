Zur Jahresversammlung trafen sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Roschlaub-Pausdorf. Zunächst berichteten die Vorstandsmitglieder über die Aktivitäten der vergangenen eineinhalb Jahre, die aufgrund Corona sehr eingeschränkt waren. Informiert wurde über verschiedene Schulungen, die Wallfahrt nach Vierzehnheiligen, Übungen der Jugendgruppe sowie einen Einsatz wegen Rauchentwicklung im Wald in der Umgebung, der sich glücklicherweise als Fehlalarm herausstellte.

Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung des Ersten Vorsitzenden Helmut Zillig für 40 Dienstjahre. Erster Kommandant Christian Jantschke würdigte in seiner Rede den vorbildlichen Einsatz und das Engagement. Er bedankte sich bei dem Jubilar für seine Aktivitäten zum Wohle der Feuerwehr und der Allgemeinheit. Helmut Zillig habe in den vergangenen 40 Jahren stets viel Zeit und Arbeit in den Verein investiert. Abschließend wünschte Jantschke dieses Engagement auch der Jugendfeuerwehr , die schon jetzt mit sehr viel Elan dabei sei.