Die Brauerei Kundmüller hat 2000 Euro an das Kinderhospiz „Sternenzelt“ Bamberg überreicht. Um das Kinderhospiz Bamberg zu unterstützen, hat die Brauerei Kundmüller ein besonderes Weihnachtsbier gebraut. Drei Euro pro 0,75-l- Flasche waren zugunsten der neuen Einrichtung. Roland und Heike Kundmüller überreichten nun die Spende von 2000 Euro an Konrad Göller und Silke Kastner vom Hospizverein. Bei der Übergabe anwesend war auch Andreas Nüsslein, der zusammen mit der Brauerei wieder die Weiherer Taubenmärkte veranstaltet. Auch deren Erlös wird an das „Sternenzelt“ gehen.

Spendenaktion am Taubenmarkt

Wo einst bei Taubenmärkten wirklich Tauben, Schweine und Co versteigert wurden, hat sich die Tradition heute eher in Richtung Endprodukt entwickelt. Selbstgebackene Torten, Naschkörbe, hausgemachte Spezialitäten und Bier stehen für den Gewinner parat. Die Regeln: 36 Karten Fränkisches Blatt werden für je 1,50 Euro pro Stück an die Gäste verkauft. Sind alle vergeben, zieht eine Glücksfee aus einem neuen Blatt eine Karte. Derjenige, der diese Karte im vorherigen Spiel gekauft hat, gewinnt. Umrahmt wird der Taubenmarkt von Wirtshaus-Livemusik.

Die Taubenmarkt-Termine

Montag, 6. März, Live-Wirtshausmusik mit dem Duo „M&M“, Montag, 3. April, Live-Wirtshausmusik mit Thomas Datscheg red