Die Bamberger Sozialdemokraten sorgen sich um die Auswirkungen steigender Energiepreise für Menschen, Vereine und Unternehmen. Der Blick auf die aktuellen Heiz- und Energiekostenabrechnung treibt nach Ansicht der SPD-Stadtratsfraktion auch vielen Menschen in Bamberg den Angstschweiß ins Gesicht. „Die aktuellen Nebenkostenabrechnungen mit teilweise hohen Nachforderungen sowie deutlich höhere Abschläge für das laufende Jahr bringen viele Menschen in eine existenzielle Notlage und führt ihnen immer mehr vor Augen, dass sie mit ihrem vorhandenen Einkommen die ansteigenden Kosten nicht mehr bezahlen können“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Heinz Kuntke in dem Pressebericht.

„Die stark ansteigenden Energiekosten treffen neben ehrenamtlichen Vereinen, denen das Aus droht, weil sie ihre Heizkosten nicht mehr tragen können, auch viele Unternehmen und Selbstständige in unserer Region, weil sie die Kostensteigerungen nicht im gleichen Umfang an die Kundinnen weitergeben können oder wollen“, so Klaus Stieringer . Auch Privathaushalte seien zunehmend von der Angst vor Energiearmut betroffen.

Die SPD-Fraktion sieht insbesondere die Stadtverwaltung in der Pflicht, betroffenen Menschen durch zusätzliche Informationsangebote zum Thema Energiesparmöglichkeiten sowie bei der Beratung über mögliche finanzielle Förderungen zu helfen. red