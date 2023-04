Die Mitgliederversammlung des Alpenvereins fand in der Kulturfabrik in Bamberg statt: Vorsitzender Klaus Müller eröffnete die Veranstaltung mit einem Überblick über die Arbeitsschwerpunkte des 135. Sektionsjahrs, die dann teilweise von den Referatsleitern ergänzt wurden.

Besonders erwähnenswert sind laut einer Pressemitteilung des Alpenvereins die Schwierigkeiten mit den beiden Hütten, die sich im Besitz der Sektion befinden. Für das Würgauer Haus sei bisher kein neuer Hüttenwart gefunden worden und für die Neue Bamberger Hütte (NBH) in den Kitzbüheler Alpen fehle ein neuer Pächter. Wenn diese Funktion bis zur Sommersaison nicht neu besetzt werden könne, müsse vermutlich die Hütte geschlossen bleiben, wodurch eine wichtige Einnahmequelle der Sektion Bamberg versiegen würde.

Aktuell stehe die Sektion finanziell sehr gesund da, wie Schatzmeister Reinhold Kraus berichtete. Dafür sorgten nicht zuletzt die aktuell 7740 Mitglieder, die die Sektion zum größten Verein in Oberfranken machten.

Die Sektion sei „lebendig“: Jugendreferent Lorenz Mrohs betreut mit seinen 20 Jugendleitern rund 80 Kinder und Jugendliche mit wöchentlichen Aktivitäten. Dazu gehöre die neue Gruppe „Waschbären“ genauso wie eine neue Leistungsgruppe, die die Teilnahme an Wettkämpfen zum Ziel habe. Daneben blickte alleine das Referat Wandern auf 120 Führungstage zurück.

Turnusgemäß standen für Vorstand und Beirat der Sektion die Wahlen an, wobei einige Posten neu zu besetzen waren. Vorsitzender Klaus Müller stellte sein Amt zur Verfügung.

In diese Position wählten die Mitglieder den bisherigen Dritten Vorsitzenden Matthias Werb, der sich derzeit auf einer Auslandsreise befindet und per Video zugeschaltet wurde. Roberto Henkel wurde als sein Nachfolger gewählt, während die übrigen Vorstände in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Armin Gropp würdigte die Verdienste von Klaus Müller als Erster Vorsitzender : Als Wanderleiter und Referatsleiter Wandern habe er das Amt 2011 von Stefan Kropf übernommen. Damit habe Klaus Müller den Umbau der NBH „geerbt“, der ein voller Erfolg gewesen sei.

Geschäftsführer Harald Keiling dankte Heinz Heinkelmann für seine Tätigkeit als Rechnungsprüfer. Klaus Müller wiederum lobte den langjährigen Vortragswart Edgar Krapp, der in seinem Amt „der Sektion Gesicht und Stimme nach außen verliehen hat“.

Der scheidende Vorsitzende schlug daraufhin den Mitgliedern als Dank für 25 Jahre außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement die Ernennung von Edgar Krapp zum Ehrenmitglied vor: Die Mitgliederversammlung beschloss diese Ernennung einstimmig. red