Der Orgelförderverein Ebrach lädt am Sonntag, 4. September, um 17 Uhr zu einem weiteren Konzert in die ehemalige Zisterzienserabteikirche ein.

Zu Gast ist diesmal der bekannte Konzertorganist Timo J. Beek aus Gronau in Westfalen. Er wird bei diesem Konzert alle drei Orgeln der ehemaligen Klosterkirche erklingen lassen.

Beginnen wird Timo J. Beek an der Epistel-Orgel mit einer Pavan von J. Downland, die er allen Verstorbenen der Corona-Pandemie weltweit widmet. Dann werden Werke alter Meister wie z.B. von Sweelinck (1562 - 1622) und Frescobaldi (1583 - 1643) sowohl an der Epistel-Orgel wie an der Evangelien-Orgel dargeboten. Den Schlusspunkt des Konzerts bildet die Sonate g-Moll von Johann Peter Hartmann (1805 – 1900) an der Hauptorgel.

Timo J. Beek ist freiberuflicher Musiker, Kirchenmusiker , Organist , Chorleiter und Cembalist in Gronau (Westfalen). Seine Ausbildung erhielt er von 2005 bis 2012 an den Musikhochschulen Zwolle, Amsterdam und Enschede in den Niederlanden. Daneben besuchte er verschiedene Meisterkurse und Workshops unter anderem bei Carien van de Beld in Charmeux (Belgien) und Peter van Dijk und Wim Diepenhorst in Stralsund. Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei, Spenden zum Erhalt der Orgeln sind erwünscht. red