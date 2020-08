Ballenpresse und Kornfeld brennen

Offenbar aufgrund eines technischen Defektes während landwirtschaftlicher Arbeiten auf einem Feld bei Pretzfeld hat sich am Samstag eine Ballenpressmaschine entzündet. Das Feuer griff auf die landwirtschaftliche Zugmaschine über und breitete sich anschließend auf dem Feld aus. Geschätzte ein Hektar Feldfläche gerieten in Brand. Es entstand Sachschaden von circa 250 000 Euro, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt berichtet.

Es waren die Feuerwehren aus Ebermannstadt, Pretzfeld, Kirchehrenbach, Weilersbach, Hagenbach, Wannbach und Niedermirsberg sowie das Technische Hilfswerk (THW) mit insgesamt rund 130 Mann zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Bahnstrecke Ebermannstadt - Forchheim musste aufgrund der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt werden.

Am Mittag war es zu dem größeren Brand auf dem Feld bei Kolmreuth gekommen. Circa 100 Meter von den Gleisen der Wiesenttalbahn entfernt brannten circa ein Hektar Kornfeld sowie der Traktor und die angehängte Presse komplett ab. Als Ursache für den Brand stellte sich laut Polizei ein technischer Defekt beziehungsweise eine Erhitzung eines Anbauteils heraus.

Der Brand der Ballenpresse hatte für einen Großalarm im Landkreis Forchheim gesorgt. Wie die Kreisbrandinspektion Forchheim mitteilt, erfolgte gegen 14.30 Uhr die erste Alarmierung der Feuerwehren Pretzfeld, Hagenbach und Kirchehrenbach zu dem in Brand geratenen Traktor. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte sich das Feuer bereits auf das Traktorgespann und angrenzende Felder ausgeweitet.

Vor allem wegen der Ausbreitungsgefahr wurde die Alarmstufe erhöht, um auf weitere Kräfte an der Einsatzstelle zurückgreifen zu können. Der Nachalarm ging an die Feuerwehren aus Ebermannstadt, Wannbach, Weilersbach und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL). Das Löschfahrzeug der Feuerwehr Niedermirsberg war auf dem Rückweg eines parallel laufenden Einsatzes und konnte an der Einsatzstelle entsprechend schnell unterstützen.

Die Wasserversorgung aus westlicher Richtung wurde über eine Schlauchstrecke zur Wiesent sichergestellt und querte die Bahnstrecke, welche für den Zugverkehr gesperrt wurde. Landwirte unterstützten bei der Löschwasserzufuhr mit Güllefässern. Neben den Feuerwehren waren die Fachberater des THW Forchheim und Kirchehrenbach, der Rettungsdienst und der Notfallmanager der Bahn vor Ort. red