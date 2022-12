Ein weihnachtliches Konzert gibt der katholische Kirchenchor Hammelburg am Dreikönigstag, Freitag, 6. Januar. Beginn ist um 18 Uhr in der geheizten evangelisch-lutherischen Kirche St. Michael Hammelburg , heißt es in einer Pressemeldung.

Aus zwei wird eins

Der katholische Kirchenchor Hammelburg wird unterstützt vom katholischen Kirchenchor Sandberg/Rhön, einem Instrumentalensemble sowie von Ruth Gerhard (Solosopran) und Kantor Dieter Blum (Leitung und Orgel).

Kantor Blum leitet nicht nur den Hammelburger Kirchenchor , sondern auch den Kirchenchor aus Sandberg. Zum ersten Male werden beide Chöre zu einem Chor formiert.

Geschenk von Sänger

Gemeinsam werden weihnachtliche Lieder und Motetten vorgetragen. Gesungen wird von der Freude, die der Engel den Hirten verkündet, in den Stücken „Freu’ dich Erd- und Sternenzelt“ und „Freut euch, freut euch Menschenkinder“. Zu einer Melodie aus Polen entstand der Satz von Dieter Blum „Als die Welt verloren, Christus ward geboren“.

Das wohl schönste Lied-Geschenk stammt vom langjährigen Chorsänger Siegfried Herterich aus Westheim. Zu Herterichs besonders einfühlsamer Melodie kam der Satz von Josef Toni Dillenkofer hinzu und führt uns: „Durch die Heilige Nacht“.

Kurze besinnliche Texte und Vorträge durch Solosopran Ruth Gerhard und ein Instrumentalensemble sorgen für ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Konzert , heißt es weiter in der Pressemeldung.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Kirchenmusik werden aber gerne dankend entgegengekommen.

Das Einsingen der Sänger und Sängerinnen beginnt um 16.30 Uhr in der evangelischen Kirche. red