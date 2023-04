Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Bad Bocklet haben sich Ende März zur ordentlichen Mitgliederversammlung getroffen. Erfreut konnte der 1. Vorsitzende Volkmar Prößdorf feststellen, dass neun der fünfzehn ortsansässigen Mitglieder seiner Einladung gefolgt waren, heißt es in einer Pressemeldung der SPD .

In seinem Bericht über das vergangene Jahr hob Volkmar Prößdorf positiv hervor, dass nach der Pandemie wieder mehr Veranstaltungen und Aktionen durch den Ortsverein durchgeführt werden konnten. So nannte er den Besuch des Terrassenschwimmbads im Zuge des Ferienprogramms der Gemeinde Bad Bocklet , einen Informationsstand an Ostern und die Durchführung des neu gegründeten und offenen Stammtischs, bei dem Landtagskandidatin Johanna Bamberg-Reinwand und Rene von Eckert und der Kandidat für den Bezirkstag Hamdan Alhussein und Kreisrat Thomas Menz zu Besuch waren. Die Größe des Ortsvereins blieb im vergangen Jahr unverändert.

Anschließend sprach der 1. Vorsitzende die alles beherrschenden Themen des vergangenen Jahres an: der schreckliche Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise sowie die stark gestiegenen Preise aufgrund der hohen Inflationsrate. Lobend erwähnt wurde die von der Regierung unter Olaf Scholz eingeführte Energiepreispauschale zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger.

Neuer Kassenprüfer

Schriftführer Armin Hehn verlas das Protokoll und Kassenverwalterin Stefanie Mahlmeister gab die finanzielle Situation des Ortsvereins bekannt.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands übernahm Ernst Hartl die Bildung der Wahlkommission. Bei der Neuwahl wurde Volkmar Prößdorf einstimmig als 1. Vorsitzender bestätigt, sein Stellvertreter bleibt Hans Bauer . Kassenverwalterin und Schriftführerin bleibt Stefanie Mahlmeister.

Als Beisitzer wurden einstimmig Daniel Steiner und Helmuth Bühner gewählt. Hermann Scherf stellte sich nicht mehr als Kassenprüfer zur Verfügung, dieses Amt übernehmen zukünftig Helmuth Wischang und Gerd Schmitt. red