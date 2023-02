In Poppenhausen in der Rhön wird vom 18. bis 20. August wieder zünftig aufgespielt. Bei der dritten Auflage des Rhön-Harmonika-Festes verwandelt sich das Gelände am Sebastian-Kneipp-Weg in eine große Open-Air-Bühne. Das Event mit Musik und Markt ist einzigartig im deutschsprachigen Raum, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters Rhön Harmonika.

Höhepunkte sind zahlreiche Showacts unter anderen mit den „Cordula Grün“-Chartbreakern „Die Draufgänger“ und die längste Harmonika-Meile der Welt auf dem Markt .

„Nach dem Erfolg von 2022 und den international bekannten Künstlern für 2023 ist mit einem frühzeitigen Ausverkauf zu rechnen“, betont Initiator Adrian Kehr, Inhaber von Rhön Harmonika und frischgebackener Weltrekordhalter im Harmonikaspielen. Karten für die Shows gibt es im Kartenvorverkauf nur als Online-Tickets unter heimat-verliebt.com/listing/rhoen-harmonika-fest-2023/.

Breit gefächertes Programm

Das Programm ist breit gefächert, es reicht von traditioneller Volksmusik über Volkspopmusik bis zu Partyschlagern.

Am Festival-Samstag präsentiert sich zudem die längste Harmonika-Meile der Welt. Musikantinnen und Musikanten und alle, die Interesse haben, die steirische Harmonika selbst zu erlernen, können sich bei Herstellern und Dienstleistern informieren. Trachtenmode, touristische Infos, Rhöner Spezialitäten und Kinderunterhaltung runden das Familienprogramm ab. Der Eintritt zum Markt ist frei, so die Mitteilung.

Zum Auftakt am Freitag, 18. August, steht die Brass-Formation „MaddaBrassKa“ auf der Bühne, die mit einem Mix aus Brass, Hip-Hop und deutschsprachigem Rap Blasmusik neu interpretiert. Dann verwandelt die Schweizer Volks-Pop-Band „Fäaschtbänkler“ die Tanzfläche in eine Volksmusik-Discoparty. Beginn ist um 19 Uhr.

Am Samstag, 19. August, ab 18 Uhr gibt es schmissige Polkas und Jodelkünste der Band „Juhe“ aus Tirol. „Die Tegernseer Tanzlmusi“ läutet den Sonntag, 20. August, ab 11 Uhr zum Frühschoppen mit handgemachter bayerischer Musik ein.

Zum Abschluss des Festes leitet die österreichische Kult-band „Die Draufgänger“ den zünftigen Partyhöhepunkt ein. Informationen zu Markt und Musik gibt es unter rhoen-harmonika.de, Facebook und Instagram . red