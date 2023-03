Die Vorbereitungen für das 1. Streutal Festival vom 21. bis 23. Juli 2023 in Mellrichstadt laufen auf Hochtouren. Geplant sind Openair-Konzerte mit Stahlzeit, Silbermond und Schlager-Marathon XXL. Tickets sind bereits online erhältlich.

Die Fäden für das Mega Event laufen bei der Stadt Mellrichstadt als Veranstalter zusammen. Das Streutal Festival ist inzwischen in aller Munde und bald auch optisch nicht mehr zu übersehen. „Schließlich ist das Streutal Festival mit drei Konzerten an drei Tagen ein perfekter Anlass für Ausflüge und Urlaub“, ist Michael Kraus , 1. Bürgermeister der Stadt Mellrichstadt , überzeugt. Tausende von Plakaten und Flyern werden derzeit vom Veranstaltungsmanagement mit Unterstützung des Teams von „Aktives Mellrichstadt “ flächendeckend verteilt.

In regelmäßigen Treffen wird das Mega-Event von einem rund zehnköpfigen Führungsteam unter Leitung von 2. Bürgermeister Bernd Roßmanith geplant und realisiert. Im Fokus steht die Streuwiese, die sich vom 21. bis 23. Juli in ein Festivalgelände verwandelt. Dort wird es eine Haupt- und eine Nebenbühne geben, diverse Technikareale, einen Bereich „Front of Stage“ sowie zahlreiche Versorgungsstände. Am Festival-Wochenende ist das Gelände ab Einlass zu den Konzerten geöffnet. Tagsüber erfolgen die umfangreichen Um- und Aufbauten des nächsten Konzerts. Unterstützung erhalten die Eventmanager von den heimischen Banken, Firmen und Vereinen. „Ich bedanke mich herzlich für das außerordentliche Engagement, das wir schon jetzt spüren“, so Kraus.

„Das Streutal Festival ist – wie es der Name schon sagt – eine kulturelle und touristische Bereicherung für unsere ganze Heimatregion und in dieser Größenordnung sicherlich einzigartig“, sagt Juliane Mack vom Aktiven Mellrichstadt . Das Event soll fester Bestandteil in den Veranstaltungskalendern werden. Erwartet werden an allen drei Tagen zusammen rund 15.000 Fans von Rock, Pop und Schlager aus rund 150 Kilometern Umkreis.

Ganz bewusst gibt es beim Streutal Festival Musik für jeden Geschmack und jedes Alter. Rammstein-Fans kommen bei der Tribute Show von Stahlzeit zum Auftakt am Freitag auf ihre Kosten. Ideal auch für Familien sind die Auftritte von Silbermond am Samstag und der Schlager-Marathon XXL mit Headerlinern wie Beatrice Egli am Sonntag.

Exklusive Videobotschaften

Spannende Informationen, Bilder und exklusive Video-Grußbotschaften von den Bands gibt es unter streutal-festival.de sowie auf Facebook und Instagram .

Der Ticketverkauf läuft bereits erfreulich. Eintrittskarten für die Konzerte sind online über Eventim und okTicket erhältlich. Vorverkaufsstellen sind zudem Aktives Mellrichstadt und Central Getränke Wülfershausen. Infos und Ticket-Links unter streutal-festival.de red