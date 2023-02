„Bei Vorlage dieser Karte wird ein Prozent des Einkaufswertes an deinen Verein gespendet “ – dieser Satz steht auf der Vereinskarte des TSV Aschach für den Rewe-Markt in Aschach. Über die Vereinskarte können seit einem Jahr alle Vereinsmitglieder für ihren Verein fleißig den Spendentopf füllen. Pro Rewe-Markt ist die Vereinskarte auf einen Verein limitiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Marktes Bad Bocklet.

Und das haben die Aschacher Vereinsmitglieder getan. Bis Anfang Dezember 2022 haben sie für über 100.000 Euro beim Rewe-Markt eingekauft, so dass bis dahin bereits ein Spendenbetrag von 1043,34 Euro zusammengekommen ist.

Es darf natürlich weiterhin gesammelt werden, schreibt der Markt Bad Bocklet in der Pressemeldung.

„Wir freuen uns, den TSV Aschach mit diesem Betrag unterstützen zu können und den sportbegeisterten Frauen, Männern, Jungs und Mädels mit dieser Finanzspritze eventuelle Neuanschaffungen ermöglichen zu können“, erklärt Filialleiter Lukas Wahl.

„Als Vereinsmitglied des TSV Aschach habe ich auch die Vereinskarte“, wird der 1. Bürgermeister Sandwall begeistert in der Pressemeldung zitiert. Und weiter: „Tolle Aktion, um das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen.“

Bei der nationalen Aktion bekamen Kunden pro zehn Euro Einkaufswert einen Vereinsschein. Dieser Vereinsschein konnte dann online auf der Internetseite der Einkaufsmärkte einem Verein „gutgeschrieben“ werden.

Zuvor hatten sich die Vereine online für die Aktion registriert. Mit den gesammelten Vereinsscheinen konnten die Vereine am Ende der Aktion Prämien beim Einkaufsmarkt einlösen. Hier war von Tennisbällen bis Kühlschränken alles dabei.

Beim Markt in Aschach haben unter anderem die SG Aschach/Bad Bocklet, der Minigolfverein Bad Bocklet und der TSV Steinach fleißig gesammelt und Punkte eingelöst. Für Kunden, die mit dem Internet nicht so versiert waren, gab es im Markt auch Glasboxen für die Vereine , in die die Vereinsscheine eingeworfen werden konnten.

Die Vereine haben sich die Scheine abgeholt und sich gutgeschrieben, so die Mitteilung.

Der TSV Aschach löste die Vereinsscheine beispielsweise für drei neue energiesparendere Kühlschränke ein.

„So können wir künftig hoffentlich weiter Energiekosten einsparen“, freut sich 1. Vorsitzender Stefan Metz über die neue Anschaffung. red