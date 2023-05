Philipp Bauernschubert

Hinter dem Begriff Tag des Wassers 2023 steckte eine ganze Veranstaltungsreihe in der Festhalle Thundorf unter der Leitung des gemeindlichen Wasserwarts Christian Müller . Zunächst fanden an drei Tagen die „Wasserwerknachbarschaften“ der Landkreise Schweinfurt, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen statt. Bürgermeisterin Judith Dekant unterstrich die Wichtigkeit des sauberen Trinkwassers und zeigte sich erfreut über die große Anzahl von Teilnehmern. Der Informationstag war im Anschluss gefüllt mit Vorträgen.

Die Wasserwerknachbarschaften Bayern bestehen als eingetragener Verein. Beim Treffen standen die Themen Trinkwasser, neueste Hydrantentechnik, digitale Wasserzähler, digitale Datenerfassung und Notstromversorgung von Trinkwasseranlagen im Vordergrund. Die Feuerwehr Thundorf unter Führung des Kommandanten Benedikt Seufert hatte auf dem Kirchplatz ihr Feuerwehrfahrzeug mit einer Löschwasserversorgung aufgebaut und führte die Funktion des sogenannten Systemtrennens vor, die die Trinkwasserversorgung bei Löschwasserentnahme vor Schaden schützen soll. Ein Tag stand ganz im Zeichen der Kinder. Nach einer Erklärung, wo das Wasser herkommt, ging es für die Kleinen vom Kinderhaus zum Hochbehälter. Auch das Brauhaus stand für die Besucher offen.

Der Tag für die Bürgerinnen und Bürger, zu dem die Gemeinde geladen hatte, begann mit einer Wanderung zum Wasserhäuschen, dem Wasserschutzgebiet und dem Hochbehälter und setzte sich am Nachmittag mit Unterstützung von der Feuerwehr bei Kaffee und Kuchen in und um die Festhalle fort. Reges Interesse fand dabei die kleine Ausstellung des Landesamtes für Umweltschutz zum Thema Grundwasserschutz .

In dem 45-minütigen Vortrag zum Thema „Trinkwasser in Thundorf früher und heute“ brachte Christian Müller die Geschichte und den aktuellen Stand der Wasserversorgung auf den Punkt. Dass die Versorgung der Thundorfer Bevölkerung mit Trinkwasser auch bei steigenden Einwohnerzahlen problemlos möglich ist, konnte anhand der Aufzeichnungen und der Planungen für die nächsten Jahre aufgezeigt werden. Unter anderem wurde auch die mittlerweile volldigitalisierte Fernwirktechnik mit Livedaten des Hochbehälters und der Brunnen gezeigt. Mit dem Blick auf künftige Maßnahmen in der Wasserversorgung schloss der Wasserwart seinen Vortrag ab.