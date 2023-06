Rund ums Getreide ging es in den vergangenen Wochen in den Klassen 3a und 3b der Johannes-Petri-Schule. Zum Abschluss wurde der Potatis-Hof der Familie Reusch besucht. Als Naturland-Betrieb erzeugt dieser im ökologischen Landbau auch verschiedene Getreidesorten , und so führte Christian Reusch zuerst über die Elfershäuser Flur zu verschiedenen Feldern. Sommer- und Wintergerste, Weizen, Triticale und Dinkel wachsen dort. Er erklärte, dass manches Wildkraut wie die Kamille auch Pflanzenschädlinge auf sich zieht und diese dadurch nur wenig Probleme machen.

Im Hof angekommen, zeigte er den Traktor, die Sämaschine und andere Geräte. Im Silo lagert Gerste , die später zu Bier verarbeitet wird. Alle staunten nicht schlecht, als Herr Reusch sagte, dass daraus 120.000 Liter entstehen.

Nachdem alle noch die Schwalben bei ihren Kunstflügen beobachtet hatten, ging es zurück zum Dorfladen der Familie. Wer wollte, konnte diesen interessanten, schönen Schulvormittag mit einem leckeren Bio-Eis krönen. Natürlich wollten alle, und das älteste Tier auf dem Hof beobachtete sie dabei: eine Schildkröte. Sie mampfte gerade genüsslich den Urahn aller Getreidesorten , einen Grasbüschel. red