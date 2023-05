Das Herz der Mitglieder des Oberleichtersbacher Obst- und Gartenbauvereins schlägt für ihre Aufgabe: „ Rosen , Tulpen , Nelken, ohne uns würde alles welken“ lautet ihr Motto. Das aus Maria Knüttel und Simone Zeier bestehende Vorstandsteam gab in der Jahreshauptversammlung denn auch einen Einblick in die unglaublich zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Viele Pflanz-, Pflege- und Säuberungsaktionen hat es gegeben, einen Fotoabend zur Erinnerung an das Vereinswirken bei der 1200-Jahr-Feier. Auch bei der alljährlichen Adventsandacht wirkte der Obst- und Gartenbauverein mit und sorgte mit beinahe 400 Teelichtern rund um den Kirchenplatz für eine ganz besondere Atmosphäre, um nur einige Veranstaltungen von den vielen zu nennen.

Es wurden sogenannte „Probierbäume“ im Gemeindegebiet eingeführt und als solche gekennzeichnet, um vor allem einer Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Jedermann durfte sich an diesen Bäumen bedienen und probieren. Insgesamt konnten im Gemeindegebiet 37 Bäume als solche ausgewiesen werden. Vor allem mit Blick auf die Umwelt und die Teuerungen auf dem Markt soll diese Idee in den kommenden Jahren weiterverfolgt und ausgebaut werden.

Besonders stolz dürfen vor allem die ehemaligen Vorstandsmitglieder auf die von ihnen vor Jahren gestaltete Osterdekoration für den Osterbrunnen sein. Sie ist nach wie vor im Einsatz. Der Brunnen wurde kürzlich in der Facebook-Gruppe „Die Rhön ist schön – Natur pur“ zum schönsten Osterbrunnen der Rhön gewählt.

Auch im kommenden Jahr sind wieder zahlreiche Aktivitäten geplant, in erster Linie will der Verein eine Kindergruppe ins Leben rufen. „Es ist ganz besonders wichtig, dass wir an die Zukunft unseres Vereins denken und auch für die Jüngsten mit einem Angebot sichtbar werden“, erklärte Maria Knüttel.

Der Obst- und Gartenbauverein Oberleichtersbach hat inzwischen knapp 70 Mitglieder , die zum Teil schon sehr lange dabei sind. So wurde Herbert Beck durch den Kreisvorsitzenden Markus Stockmann mit der Ehrennadel in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet, Roswitha Klaus und Olga Zeier erhielten für 40 Jahre Verbundenheit mit dem Verein die goldene Ehrennadel. „Mit Dank und Anerkennung für die langjährige treue Mitgliedschaft und die Unterstützung der gemeinnützigen Aufgaben und Ziele der Gartenbauvereine darf ich Ihnen diese Auszeichnung überreichen“, würdigte Stockmann die lange Vereinszugehörigkeit. Besonders dankte er der ehemaligen Vorsitzenden Christa Hornung für ihr noch immer sehr bereicherndes Wirken im Kreisverband.

Lobende Worte gab es auch von Bürgermeister Dieter Muth : „Es freut mich immer wieder, dass ihr hier so aktiv seid. Gäbe es euch nicht, müsste die Gemeinde noch jemanden für diese ganzen Tätigkeiten einstellen“, sagte er, und: „Das Ortsbild wird durch den Verein maßgeblich geprägt.“ bkk