Pünktlich eröffnete Vorsitzende Dagmar Kiesel die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Reiterswiesen und begrüßte Mitglieder und Gäste. Die Vorsitzende bewertete die hohe Teilnehmerquote der Mitgliederversammlung von über 20 Prozent als positiv. Stadträtin Martha Müller und 1. Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Bad Kissingen e.V. Markus Stockmann betonten in ihren Grußworten die Wichtigkeit des Obst- und Gartenbaus und der Landschafts- und Naturpflege. Der aktive Beitrag vom Obst- und Gartenbauverein Reiterswiesen zur Dorfgemeinschaft wurde von den Rednern hervorgehoben. Dagmar Kiesel verlas Grußworte der Stadträte Martina Greubel und Dr. Gudrun Heil-Franke, die nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen konnten.

Nach dem Protokoll von Schriftführerin Marion Kröner erfolgte ein positiver Kassenbericht durch den Kassier Daniel Kiesel. Ihm wurden von den Kassenprüfern Margit Kiesel und Edgar Seufert bestätigt, dass die Buchführung und der Jahresabschluss nach dem Ergebnis der Prüfung den Vorschriften der Vereinssatzung entsprachen, sodass dem Vorstand Entlastung erteilt wurde.

Notwendige Satzungsänderungen wurden durch die Mitglieder der Versammlung einstimmig angenommen. Oberbürgermeister Dirk Vogel richtete ebenfalls Grußworte an die Mitgliederversammlung. Die Aktivitäten der Vereine in den einzelnen Ortsteilen von Bad Kissingen hätten einen großen Anteil daran, das schöne Gesamtbild der Stadt abzurunden, erklärte er.

Der Gartenbauverein Reiterswiesen wurde erstmals im Jahre 1906 erwähnt. „Bei uns im Obst- und Gartenbauverein Reiterswiesen geht es um Denkmalpflege, Weitergabe von Wissen an Kinder und interessierte Erwachsene, Aufklärung über Natur- und Klimaschutz, Nutzung von Ressourcen und die Pflege von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl“, sagte die Vorsitzende . Sie hob hervor, dass das wichtigste Glied eines Vereins jedes einzelne Mitglied sei und es ihr eine besondere Ehre sei, zusammen mit OB Dirk Vogel und Markus Stockmann langjährige Mitglieder auszuzeichnen.

Geehrt wurden mit der Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft Barbara Götz, Ursula Höchemer, Sigrid Klabouch und Letizia Schmitt. Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde überreicht an Erna Kiesel, Gebhard Kiesel, Siegbert Kiesel und Dr. Wolfgang Rug. Franz Laudenbach, Margit Müller und Hans-Peter Pusch wurde die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft verliehen. Ehrenvorsitzender Konrad Kuhn erhielt eine Urkunde und Albin Geist wurde mit der Ehrennadel mit Kranz ausgezeichnet.

Im Tätigkeitsbericht wusste die Vorsitzende von vielen Aktivitäten, wenn auch im kleineren Rahmen, zu berichten. Es wurden Nistkästen gereinigt, repariert und ersetzt. Eine Kräuter- und Pflanzenbörse fand statt. Es gab Ausflüge nach Veitshöchheim und Sargenzell.

Man hat mit kleinen Kindergruppen gepflanzt, gesät und geerntet. Sehr gut angenommen wurde ein Kräuterworkshop im Sommer. Der Verein baute im Kindergarten zwei Hochbeete für Bienenblumen und der Altar in der Kirche wurde zum Erntedank geschmückt.

Weiterhin berichtete die Vorsitzende von Sitzungen des Vorstandes und des Vereinsrings, Arbeitseinsätzen zur Anlagenpflege an der Kirche, Einsatz in Reiterswiesen beim Rama Dama, Teilnahme an Seminaren, Pflege von Bildstöcken, Hochkreuzen und Kreuzschleppern.

Termine

Auch dieses Jahr sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. So gebe es erneut eine Kräuter- und Pflanzenbörse, Termin dafür sei am 29. April ab 13 Uhr im Rathausgarten Reiterswiesen . Weiterhin sind Ausflüge, Stammtische und Arbeitseinsätze in Reiterswiesen geplant. Neuprojekte, wie zum Beispiel die Übernahme von Obstbaumpatenschaften und der Aufbau eines großen Insektenhotels am Kindergarten, stehen an.

Nach offizieller Beendigung der Jahreshauptversammlung erfolgte noch ein reger Erfahrungsaustausch beim gemütlichen Beisammensein. red