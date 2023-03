Gut 30 Mitglieder des OGV trafen sich zur Jahreshauptversammlung bei Kaffee und Kuchen in der Vinothek im Weingut Ruppert. Neben den Rechenschaftsberichten der Vorstandschaft konnte Vorsitzende Ute Merz zusammen mit dem Kreisvorsitzenden Markus Stockmann einige Ehrungen vornehmen.

So bekamen Angelika Budewitz, Klaus Gerlach, Albrecht Leurer und Elfriede Scheller für 15 Jahre Treue zum Verein eine Urkunde und ein Präsent überreicht. Außerdem wurden Matthias Drilling und Helmut Merz für zehn Jahre Arbeit im Vorstand ausgezeichnet.

Die Urkunde und das Präsent werden nachgereicht für die 25-jährige Mitgliedschaft an Christoph Schlereth und für die 15-jährige Mitgliedschaft an Barbara Michelbach, Holger Rüger, Christiane Bischof, Stephan Mützel und Martin Wende . Die Auszeichnung für zehn Jahre Arbeit im Vorstand bekommt Gabi Eilingsfeld nachgereicht.

Danach gab es einen Ausblick auf weitere Veranstaltungen: einen Vortrag zum Thema Trickbetrug gibt es in der Vinothek im April, eine Maifeier am Wankelbrunnen Ende April, die Pflanzenbörse steht im Rathausdurchgang im Mai an, einen Jahresausflug zur Buga nach Mannheim und die Offene Garten- bzw. „Höflestür“ in der Altstadt im Juni sind geplant. Im September schließen sich eine Friedhofsführung sowie ein Wein- und Federweißenabend in der Vinothek an. Den Abschluss bildet die Teilnahme am Altstadtadvent. Die genauen Termine werden zeitnah bekanntgegeben. Mit einer Diaschau der Veranstaltungen im vergangenen Jahr klang der gemütliche Nachmittag aus. red