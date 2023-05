Die eine möchte bei ihrer Stromrechnung sparen, der andere einen Beitrag zum Klimaschutz leisten – egal, was jemanden antreibt: Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit der Frage, ob sich das Hausdach für eine Solaranlage oder eine Begrünung eignet. Eine Entscheidungshilfe bietet das Solar- und Gründachpotentialkataster des Landkreises Bad Kissingen. Das ist ein kostenloses digitales Informationsangebot. In vier Schritten lässt sich das Potential der Dachfläche ermitteln: auf www.solarkataster-kg.de oder www.gruendachkataster-kg.de gehen und Wohnort wählen; den Straßennamen und die Hausnummer in das Suchfeld eingeben. Wird das Dach farbig dargestellt, öffnet sich ein Dialogfenster, über das der Wirtschaftlichkeitsrechner aktiviert wird. Ist die berechnete Ersteinschätzung interessant? Ein Fachbetrieb informiert über weitere Details und die praktische Umsetzung.

Mit dem Wirtschaftlichkeitsrechner lässt sich kalkulieren, welche Vorteile eine Solaranlage oder ein Gründach bieten. In die Berechnungen werden die Ausrichtung des Hauses, die Dachneigung und die Beschattung der Dachfläche einbezogen. Auch werden Parameter wie der Stromverbrauch abgefragt, ob man ein E-Auto nutzt oder eine Solarthermie-Anlage plant.

Gründächer werden immer beliebter. Sie dienen als Regenrückhalt, sorgen für Wärmedämmung und Hitzeschutz, verbessern die Luftqualität und schaffen Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Das Ergebnis, das das Solar- und Gründachkataster liefert, bietet einen Überblick über Kosten und Nutzen. Allerdings kann die Statik eines Hauses nicht mitberechnet werden. Deshalb sollten sich Interessierte auch an einen Fachbetrieb wenden und sich dort ein Angebot für eine Solaranlage oder ein Gründach einholen. red