„Es gibt vielfältige Chancen auf dem Arbeits- und Bildungsmarkt. Nutzen Sie diese!“ – diesen Appell gab Landrat Thomas Bold (CSU) an der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen den 62 Nachwuchskräften, die in der Winterprüfung ihren Berufsabschluss absolviert haben. Mit dem Abschlusszeugnis in der Hand ende zwar ein Lebensabschnitt, wichtiger sei jedoch: „Ein neuer Abschnitt beginnt.“

Gesundheits-, Büro- und Bankkaufleute , Einzelhandelskaufleute und Friseurhandwerk, Kfz-Mechatroniker und Gastronomie – aus diesen Bereichen kamen die Nachwuchskräfte, die nach zwei- oder dreieinhalb Jahren ihre berufliche Ausbildung abgeschlossen haben. Sie wurden nun im Rahmen einer Schulabschlussfeier mit ihrem Abschlusszeugnis verabschiedet.

Schulleiterin Karin Maywald betonte in ihrer Begrüßung, dass nicht nur die Zeugnisse übergeben werden, sondern 17 Absolventinnen zusätzlich den Mittleren Schulabschluss erhalten und weitere 18 für besondere Leistungen ausgezeichnet werden.

„Ohne harte und ernste Arbeit gibt es keinen Erfolg“ – die Richtigkeit dieses Sprichworts habe sich mit der bestandenen Prüfung bestätigt, und „dafür haben Sie Wertschätzung und Respekt verdient“. Vergessen sollte man nicht die „Mütter und Väter“, die hinter einem solchen Erfolg stehen. Danken sollte man Eltern, Freunden, Ausbildern und Lehrkräften, die angespornt, ermutigt und Rückhalt gegeben haben. Ein Meilenstein sei gesetzt, und man dürfe heute zu Recht feiern. Jedoch dürfe man sich nicht ausruhen, denn: „Bildung ist eine Ressource, die bei ständigem Gebrauch nicht abnimmt, sondern größer wird.“

Der berufliche Abschluss sei nicht nur für die jungen Menschen wichtig, sondern auch für die Region: „Unser Landkreis gewinnt mit Ihnen die gesuchten qualifizierten Fachkräfte.“

Dies bestätigte auch Landrat Thomas Bold , der die Absolventinnen und Absolventen nicht nur zum Berufsabschluss gratulierte, sondern auch auf ihre Zukunft einstimmte: „Auf Sie kommt ein neuer Lebensabschnitt mit mehr Verantwortung zu.“ Manche werden dem erlernten Beruf treu bleiben, manche den Beruf oder die Region wechseln. Diese sollten daran denken, irgendwann zurückzukommen und ihre Energie im Landkreis einzusetzen: „Die Rahmenbedingungen stimmen bei uns.“ Dem familiären Umfeld dankte er für die Unterstützung in dieser nicht leichten Zeit, die Ausbildungsbetriebe bezeichnete er als „Säulen des Landkreises“ und den Nachwuchskräften rief er zu: „Sie werden gebraucht!“ Für den Förderverein der Staatlichen Berufsschule überbrachte 2. Vorsitzende Birgit Winzek die Glückwünsche. „Sie haben bewiesen, dass Sie etwas zu Ende bringen können“ – mit dieser Gewissheit könne man die eigene berufliche und private Zukunft planen. Dabei solle man aber achtsam sein, sich mal eine kleine Auszeit nehmen und trotzdem immer offen für Neues bleiben.

Für die Absolventen blickten die Gesundheitskauffrauen Hanna Stingl und Julia Schneider auf die Ausbildungszeit zurück. „Eine Rede zu schreiben, ist wie bei einer Klausur. Man sitzt vor einem leeren Blatt und schreibt dann vom Nachbarn ab“, so ihre Erfahrung. Doch dann blickten sie zurück auf den Lockdown mit Online-Unterricht, Einschränkungen mit Masken, Corona-Tests, ständigem Lüften und lauten Luftfiltergeräten. Als sich vieles wieder normalisiert hatte, kamen Stegreifaufgaben und Schulaufgaben, und dann sei schon die Abschlussprüfung dagewesen. Ihr Dank galt den Lehrkräften für das „Engagement in schwierigen Zeiten“, und an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler appellierten sie: „Lasst euch von Rückschlägen nicht entmutigen. Steht auf und macht weiter, setzt euch neue Ziele.“

Auszeichnungen

Vor der Übergabe der Abschlusszeugnisse wurden diejenigen ausgezeichnet, die aufgrund besonderer Notenschnitte einen Staatspreis oder eine Urkunde – verbunden mit einem Präsent – verdient hatten. Notenschnitte von 1,5 und besser bzw. Klassenbeste oder -bester waren hier nötig. Mit Vanessa Hinner und Laura Wüchner erhielten zwei Kauffrauen im Gesundheitswesen den Staatspreis der Regierung für Unterfranken für einen Notendurchschnitt von 1,0, der mit einem Geldpräsent verbunden war.

Urkunden für herausragende Leistungen erhielten: Jule Höfling ( Bankkauffrau ), Melissa Adelberg, Julia Schneider, Rebecca Feser, Celine Hagedorn und Angelina Keller (alle Kauffrauen im Gesundheitswesen), Lena Wagner und Aljona Weber (Kauffrauen für Büromanagement), Maximilian Müller, Christoph Schöner und Karl Weber (Kfz-Mechatroniker). Klaus Werner