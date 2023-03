Die Ergebnisse des neuen Entwicklungskonzeptes für die Zukunft von Nüdlingen stellt die Gemeinde am Donnerstag, 16. März, in der Schulturnhalle vor. Beginn ist um 19 Uhr. Außerdem wird Steuerberater Alexander Böse von der Kanzlei Henn und Fries über die steuerlichen Vorteile bei Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden im neuen Sanierungsgebiet „Altort Nüdlingen “ aufklären.

Um den Ort fit für die Zukunft zu machen, wurde ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept vom Architektur- und Ingenieurbüro Perleth erstellt. Dabei wurden Ziele und Maßnahmen sowie Schwerpunkte entwickelt. Mit Hilfe der Städtebauförderung sollen diese umgesetzt werden. Ziel ist es, die innerörtlichen Leerstände zu reaktivieren und das Ortsbild mit seinen prägenden Gebäuden zu erhalten.

Die Gemeinde Nüdlingen hat dann auf Grundlage der Untersuchungen die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Altort Nüdlingen “ beschlossen. Damit wurde für die Bürgerinnen und Bürger ein Anreiz geschaffen, ihre privaten Gebäude im Ortskern zu modernisieren oder instand zu setzen. Im Sanierungsgebiet kann der Eigentümer eines Gebäudes Herstellungskosten sowie den Erhaltungsaufwand an Gebäuden erhöht steuerlich absetzen. red