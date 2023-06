Selbst über zwei Jahre nach der Flutkatastrophe sind die Folgen des Unglücks bei den Menschen im Ahrtal noch immer präsent. Sowohl äußerlich als auch innerlich. Der Verein Helfer Shuttle-Eltmann ist dort bis heute in verschiedensten Einsätzen unterwegs. Notleidende nicht im Stich lassen, das haben sich die engagierten Helfer auf die Fahnen geschrieben.

Auch bei den Reservisten aus Machtilshausen reifte der Entschluss, sich diesem Team anzuschließen. 2. Vorsitzender Bernhard Rudloff knüpfte den Kontakt nach Eltmann. Die Gruppe organisiert regelmäßig Hilfseinsätze ins Ahrtal. Sie haben Bedarf an Helferteams der unterschiedlichsten Arten. Vom Handwerker, Verputzer, Elektriker , Maler bis zum Spezialisten für Trockenbau wird im noch immer stark in Mitleidenschaft gezogenen Ahrtal jede helfende Hand gebraucht.

Das größte Problem ist es ehrenamtliche Handwerker zu bekommen. Es gibt einfach nicht genug anpackende Hände für die häufig sehr stark beschädigten Gebäude und die Infrastruktur.

Die Helfer der Reservistenkameradschaft packten während ihres Arbeitseinsatzes tatkräftig an und leisteten an einem Wochenende 57 freiwillige Arbeitsstunden. Ein Bus des Reiseunternehmens „Hümmer“ aus Röthlein beförderte 45 Facharbeiter aus verschiedenen Fachbereichen aus der Gegend ins Ahrtal. Auch viele private Handwerker mit ihren Fahrzeugen, vollbeladen mit Material, starteten zeitgleich.

Am ersten Abend gab es ein Begrüßungstreffen, beim dem die Arbeitstrupps eingeteilt wurden. Der Verein Helfer Shuttle-Eltmann legte hier eine professionelle Organisation an den Tag, die ihresgleichen sucht, berichten die Machtilshausener, die teilgenommen haben. Die Reservisten aus Machtilshausen bekamen ein Verputzer-Objekt zugewiesen, das sie erfolgreich und mit sehr viel Lob vom Organisation-Team und vor allem von den Bewohnern abschließen konnten. Verpflegung und Betreuung vor Ort übernahmen das Malteser- und das Helfer Shuttle-Eltmann Team.

Verlängerung: 152 Arbeitsstunden

Am Sonntag früh nach dem Frühstück trat man wieder die Heimreise an. Bei den vielen noch ausstehenden Arbeiten entschieden sich die Reservisten, erneut für eine Woche zum Arbeitseinsatz ins 300 Kilometer entfernte Ahrbrück ins Ahrtal zu fahren. In dieser Woche wurden 152 Arbeitsstunden geleistet. Sonntagabend reisten sie mit vier Mann an, um am Montag früh sofort starten zu können. Einen Anhänger vollbeladen mit Material wie Rollputz, Grundierung, Reibeputz usw. spendete die Reservistenkameradschaft Machtilshausen der bedürftigen Bauherren . Auch hier schlossen die freiwilligen Helfer das Vorhaben mit großem Lob und vor allen Dingen mit sehr viel Dankbarkeit seitens der Betroffenen ab. Der 1. Vorsitzende der Reservisten aus Machtilshausen , Walter Schultheis, sagte dabei: „Es wird nicht unser letzter Einsatz sein“.

Trimburg-Bewirtung am Sonntag

Die Reservistenkameradschaft Machtilshausen engagiert sich auch in anderen gesellschaftlichen Themen. So übernehmen die Mitglieder innerhalb der Marktgemeinde Elfershausen am Sonntag, 25. Juni, von 10 Uhr bis 17 Uhr die Trimburg-Bewirtung. hjb