Bei der Frühjahrsversammlung der Ortsvereine Garitz berichtete Vorsitzender Xaver Hippler zunächst über stattgefundene Veranstaltungen . Kassier Moritz Martens erstattete Bericht zur finanziellen Lage. Ein paar einzelne Jahresgebühren von wenigen Vereinen fehlten noch. Die Küchen werden auch wieder häufiger genutzt, so dass dadurch auch wieder mehr eingenommen wird.

Die Jugendkapelle übergibt am Ende der Sitzung die Vorstandschaft an den Obst- und Gartenbauverein. Der Vorsitz wird von Manuel Perez übernommen, Frau Kutscher übernimmt das Amt des Kassiers und Moni Koch übernimmt die Schriftführung.

Weitere Termine sind heuer: 2. Juli Pfarrfest, 7. bis 9. Juli Zeltlager der Jugendkapelle Garitz und gleichzeitig Zeltlager des Sportvereins, Am 15./16.Juli Sommerfest der FFW Garitz , 23. Juli Singen des Gesangvereins im Rossinisaal „Sommer in der Stadt“ und vom 28. bis 30. Juli Ausschank durch den Sportverein am Racokzyfest, 1. November Allerheiligen.

Unter dem Punkt Verschiedenes und Anträge wurde bemängelt, dass in der Küche der Turnhalle einiges nicht mehr funktioniert. Ein Fachmann soll dies begutachten, ob man einige defekte Geräte austauschen lassen kann und zu welchem Preis, damit die Küche für Veranstaltungen genutzt werden kann.

Die Frage kam auf, wer das neue Schulgebäude und die neue Turnhalle plant. Es gibt einen Fünfjahresplan, der besagt, dass in fünf Jahren feststeht, wer das neue Schulgebäude finanziert. Zur Zeit wird erst der Architekt ausgesucht. Die Diskussion kam auf, ob man in der neuen Turnhalle überhaupt Tische, Stühle und eine Küche für Veranstaltungen der Ortsvereine bereitstellt und vorsieht. Noch ist aber alles offen und man wird die Vereine und die Kinder, welche in die Schule gehen, befragen, was sie sich diesbezüglich wünschen und vorstellen. Stadträtin Christina Scheit bestätigte, dass die Ortsvereine sicher befragt werden, was sie benötigen, bevor etwas entschieden wird. red