Eine Nikolausaktion haben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kleinbrach organisiert. Am Nachmittag überraschte der Nikolaus kranke Kinder im St.-Elisabeth-Krankenhaus. Beteiligt waren Silvija Vince, Lajos Molnar und Andreas Bröll. Natürlich gab es auch Süßigkeiten, wie es in einer Mitteilung an die Presse heißt. Am Abend waren dann die Kinder in Kleinbrach an der Reihe. Auch ihnen stattete der Nikolaus einen Besuch ab und beschenkte sie. Beteiligt waren hier Rico Leipold, Karl-Heinz Hanft, Nick Reith und Silvija Vince.

Außerdem hat die Freiwillige Feuerwehr Kleinbrach eine Weihnachtsfeier bei ihrem traditionellen Altennachmittag ausgerichtet. Vorsitzender Karl-Heinz Hanft begrüßte die 25 Gäste. Diakon Christoph Glaser von der Pfarreiengemeinschaft „Jesus, Quelle des Lebens“ Bad Kissingen, trug ein Gedicht und eine Weihnachtsgeschichte vor. Aus dem Teilnehmerkreis wurde im Anschluss noch ein Gedicht vorgetragen. Das gemeinsame Singen von mehreren bekannten Weihnachtsliedern sorgte zusätzlich für gute Stimmung in der Runde. Es blieb aber auch noch reichlich Gelegenheit zum Gespräch. Für musikalische Unterhaltung war ebenfalls gesorgt und es gab Kaffee und Kuchen sowie ein Abendessen. red