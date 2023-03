Über 20 CSU-Mitglieder und Gäste – darunter den CSU-Kreisvorsitzenden, Landtagsabgeordneten und Staatssekretär im Staatsministerium des Inneren Sandro Kirchner – konnte Vorsitzender Manfred Reuß zur Jahreshauptversammlung des CSU Ortsverbandes Oerlenbach begrüßen.

Die turnusgemäßen Neuwahlen sowie Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Fokus der Ortshauptversammlung, heißt es im Pressebericht des Ortsverbands.

Manfred Reuß berichtete vom Sommerempfang auf Schloss Saaleck mit dem Leiter der bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann , einem Treffen mit CSU-Generalsekretär Martin Huber im Kloster Kreuzberg, den Delegiertenversammlungen in Bad Bocklet, dem Neujahresempfang mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner in Hammelburg, dem Politischen Aschermittwoch in Passau und von der erfolgreichen Teilnahme am kommunalen Ferienprogramm mit einem Ausflug in die Trampolinhalle Fulda. Es konnten in den letzten neun Monaten drei Neumitglieder für den Ortsverband gewonnen werden.

Die Planungen für das Jahr 2023 sehen unter anderem wieder die Teilnahme am gemeindlichen Ferienprogramm, eine Betriebsbesichtigung in der Großgemeinde sowie eine öffentliche Veranstaltung mit Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit vor.

Bei den anstehenden Neuwahlen entschieden die Mitglieder, dass Manfred Reuß auch in den kommenden beiden Jahren dem Ortsvorstand vorstehen soll. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Nils Seidl, Klaus Behl und Gerhard Fischer gewählt. Schatzmeisterin bleibt Helga Göbel. Das Amt des Schriftführers und Digitalbeauftragten führt Dirk Rothe für die nächsten zwei Jahre fort. Als Beisitzer wurden Björn Bohlien, Carl-David Edelhäuser, Jochen Neumayer und Robert Erhard gewählt. Engelbert Klein sowie Walter Vierheilig wurden zu Kassenprüfern gewählt. Zuletzt stand noch die Wahl der Delegierten für die Kreisvertreterversammlung an. Hierzu wurden Nico Rogge, Manfred Reuß, Dirk Rothe und Carl-David Edelhäuser gewählt.

Ehrungen

Aus der Gemeindepolitik berichtete Bürgermeister Nico Rogge über aktuelle Themen. Hierzu zählen unter anderem der Neubau der Kindertageseinrichtung in Eltingshausen, die Sanierung von Gemeindestraßen, die lokale Energiewende, das Umrüsten von Straßenbeleuchtungen und vieles mehr.

Staatssekretär MdL und CSU-Kreisvorsitzender Sandro Kirchner machte aufmerksam auf das politische Umfeld: Energiekrise, Inflation und der massive Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine. Zusätzliche Vorgaben aus der Energiewende seien bei der Bewältigung dieser Herausforderungen nicht besonders hilfreich. Dieses Umfeld habe auch Auswirkungen auf die Kommunalpolitik.

Im Rahmen der Versammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für 40 Jahre Treue zur CSU wurden Alfred Hansl, Robert Kennaugh, Christoph Griebling und Udo Küthe mit Urkunde und Ehrennadel geehrt. red