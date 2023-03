Knapp zwei Wochen noch, dann kann die Freiwillige Feuerwehr des Stadtteils endlich ihr neues Feuerwehrfahrzeug , auf das sie seit Jahren wartet, abholen und in Dienst stellen. Bei der Hauptversammlung der Wehr im Sportheim der DJK standen daneben Berichte, Ehrungen, Neuaufnahmen und die Verabschiedung zweier hochverdienter Wehrmänner wegen Erreichens der Altersgrenze im Mittelpunkt.

Tobias Schodorf, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins , konnte unter den Gästen auch Bürgermeister Michael Kastl ( CSU ) und den neuen Kreisbrandmeister Alexander Frey aus Nüdlingen zur Hauptversammlung begrüßen. Kommandant Michael Dietz berichtete, dass die Wehr Ende letzten Jahres 37 aktive Mitglieder hatte, darunter fünf Frauen. Dazu kommen 45 passive Mitglieder. Er erwähnte, dass es im Jahr 2022 einen Einsatz gab: eine 300 Meter lange Ölspur, die abgebunden und mit Schildern gesichert werden musste. Mit dem Vereinsleben und den Übungen konnte nach der Corona-Pandemie im April 2022 wieder begonnen werden. Der Maibaum und der Christbaum wurden wie gewohnt aufgestellt. Zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kleinwenkheim wurde die Verkehrslenkung beim Weihnachtsmarkt in Maria Bildhausen durchgeführt, verschiedene kirchliche Prozessionen wurden abgesichert. Mehrere Feuerwehrfeste wurden besucht.

Mit Ausnahme von neuen Reifen für das Feuerwehrauto und von Einsatzbekleidung wurde kein Material beschafft. Die Stadt verteilte kurz vor Weihnachten noch Material für den Katastrophenschutz an die Wehren. Dazu zählen Benzinkanister, Leuchtstofflampen, Strahler, Verlängerungskabel. „Nach etwa einer Stunde Stromausfall ohne absehbares Ende treffen sich alle Feuerwehrleute im Feuerwehrhaus, um eine Anlaufstelle für die Bürger einzurichten“, erklärte der Kommandant.

Ausführlich ging Michael Dietz auf das neue Feuerwehrfahrzeug ein: Es kann am 21./22 März beim Fahrzeughersteller Schlingmann abgeholt werden. „Am 22. März soll die Ankunft des neuen Feuerwehrautos mit der Dorfgemeinschaft auch ein bisschen gefeiert werden“, sagte der Kommandant dazu. Nähere Einzelheiten werden noch bekanntgegeben. Am 8. und 9. Juli ist die feierliche Fahrzeugweihe vorgesehen. Damit das neue Feuerwehrauto schnellstmöglich in Dienst gestellt werden kann, sollen zwei Wochen lang jeden Abend Schulungen stattfinden. „Es wird ein tolles Fahrzeug, was den Brandschutz und die Hilfeleistungsmöglichkeiten der Feuerwehr Seubrigshausen weiter voranbringt“,versprach der Kommandant. In seiner Vorschau erwähnte er unter anderem den Florianstag am 6. Mai in Fridritt, den Jugend-Berufsfeuerwehrtag am 23. September zusammen mit Großwenkheim und den Leistungsmarsch am 30. September in Nüdlingen.

Jugendwart Leopold Gehrig erwähnte in seinem Rückblick unter anderem das Zeltlager auf Schloss Saaleck Anfang Juli 2022, die Abnahme des Jugendleistungsabzeichens Ende August und den Wissenstest Ende Oktober, bei dem mehrere Teilnehmer der Jugendwehr erfolgreich waren. Auch im Jahr 2023 soll das Zeltlager auf Schloss Waldeck besucht werden.

Bürgermeister Michael Kastl hob hervor, dass das Engagement der Bürgerschaft in einer Flächengemeinde wie Münnerstadt sehr wichtig sei. Der Feuerwehrbereich sei immer ein „Drauflegeschäft“. Die benötigte Absauganlage für das Feuerwehrhaus sei im Haushalt enthalten, werde demnächst bestellt und dann eingebaut. Die Feuerwehren in den Stadtteilen seien besonders auch für den Katastrophenschutz wichtig. Er teilte mit, dass am 1. April eine Übung für diesen Bereich stattfinden wird mit der Einsatzzentrale im alten Bahnhof. Auch Seubrigshausen bekommt, finanziert aus dem Förderprogramm des Bundes, eine neue Sirene. Kreisbrandmeister Alexander Frey schließlich wies darauf hin, dass es dieses Jahr wieder eine Schau mit den neu angeschafften Fahrzeugen im Landkreis gibt. Dort könne dann auch die Feuerwehr Seubrigshausen ihr neues Auto präsentieren.

Verabschiedungen und Ehrungen

Aus dem aktiven Dienst wurden Joachim Schneider (Ehrenmitglied) und Walfried Müller wegen Erreichens der Altersgrenze verabschiedet. Die Feuerwehranwärter David Markert und Stefan Klöffel wurden neu aufgenommen.

Marco Hornung wurde für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt. Seit 40 Jahren aktive Feuerwehrmänner sind Burkard Schodorf, Edwin Gehrig, Michael Schodorf und Norbert Franz. Dieter Britz