Mit einem Abschiedslied haben sich alle Schüler und das ganze Personal der Franz-von-Prümmer-Schule von Doris Loske verabschiedet. Nach über 40 Jahren als Lehrerin ist jetzt Schluss – sie geht in den wohlverdienten Ruhestand.

In ihrem Rückblick erinnerte sie sich an die Anfänge vor 40 Jahren: es wurde an einem Küchentisch unterrichtet, es gab keinen Aufzug in den Gebäuden in der Salinenstraße und in Reiterswiesen und Kinder mussten teilweise die Treppen hochgetragen werden. Sie habe versucht, allen Schülern für ihr Leben die Wurzeln zu geben. Sie bedankte sich bei allen Schülern , der Schul- und Tagesstättenleitung, bei der MAV, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Lebenshilfe Bad Kissingen e.V. für die schöne Zeit an der Schule. Die Schulfamilie gab den Dank im Rahmen einer Abschiedsfeier zurück, unter anderem mit einem extra für sie geschriebenen Kasperl-Theater-Stück. Gleichzeitig wurde auch Marina Fischer für ihre 20-jährige Tätigkeit in der Franz-von-Prümmer-Schule geehrt. red