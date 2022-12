Über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für sehr gute Leistungen freute sich die Klasse 7a des Schönborn-Gymnasiums. Sie unternahm eine ganztägige Fahrt an die Uni nach Würzburg. Auf dem Programm: Experimentieren und Modellieren im Themengebiet Origami (Papierfalt-Kunst), Mensabesuch und Teilnahme an einem von den Würzburg Baskets organisierten Wettbewerb.

Im Fokus der Mathelehrerin der Klasse, Verena Ferrari , die die Fahrt organisiert hatte, stand natürlich die Arbeit im Mathe-Labor. Unterstützt durch Computersimulationen und Fragebögen gelang allen Schülern die Faltung eines (sprungfähigen) Froschs aus einem Papierquadrat. Sie entdeckten Zusammenhänge zwischen der Anzahl paralleler und nichtparalleler Geraden (Faltlinien) und deren Schnittpunkten sowie den dadurch entstehenden Flächen. Die Art der durch Faltung inner- und außerhalb eines Quadrats entstehenden Flächen wurde untersucht. Das entdeckende Lernen funktionierte in allen Kleingruppen sehr gut. Stolz nahmen sie das Lob der studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte entgegen, die „bisher selten mit einer so disziplinierten, leistungsstarken und motivierten Klasse gearbeitet“ hatten. red