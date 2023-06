Vor fünf Jahren entwickelten die Frauen im Bayerischen Bauernverband BBV das Bauernhof-Frühstück, um die Leistungsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Der Start war nicht optimal, nachdem wegen der Pandemie zunächst nur ein „Frühstück-to-go“ angeboten werden konnte. Die stellvertretende Kreisbäuerin Helene Greubel aus Ramsthal hat drei Jahre hintereinander die Kunden „to-go“, also zum Mitnehmen, versorgt und war mit der Nachfrage zufrieden. Nun konnte endlich in diesem Jahr die Veranstaltung erstmals in Präsenz durchführt werden.

An zwei Tagen fanden 75 Gäste den Weg zum Bauernhof der Greubels in Ramsthal , um sich mit Produkten aus eigener Herstellung und von Lieferanten aus der Region verwöhnen zu lassen. Ein leckeres Frühstück mit vielen Spezialitäten mit Kaffee, soviel man wollte, begeisterte die Gäste.

Außer Helene Greubel aus Ramsthal machte auch Anna Brand auf ihrem Biohof in Aura und Stephanie Kirchner von der Brennerei Bürger aus Thulba das Bauernhof-Frühstück mit. Auch bei ihnen wurde das Frühstück von zahlreichen Gästen sehr gut angenommen.