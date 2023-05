Am Samstag ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf der B 284 zwischen den Ortschaften Obernhausen und Sandberg ein Verkehrsunfall , der mit hohem Sachschaden endete. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-jähriger Landrover-Fahrer aus der Gemeinde Ehrenberg die B 284 von der Wasserkuppe kommend in Richtung Gersfeld . Am Ausgang einer Rechtskurve kam der Landrover-Fahrer offenbar zu weit nach links ab und überfuhr die dortigen Bankette. Als der junge Fahrer gegenlenkte, geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei weiter schildert, fuhr der Landrover über die beginnende Schutzplanke sowie einen Weidezaun. Im Anschluss überschlug sich der Wagen und stürzte die stark abfallende Böschung hinab. Unterhalb der Böschung kam der Landrover auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dem Fahrer ist es allerdings gelungen, sich eigenständig aus dem Fahrzeugwrack zu befreien. Trotz des schweren Unfalls blieb der Mann zum Glück unverletzt. „Er wurde dennoch zur medizinischen Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Um das Fahrzeug zu bergen, musste die B 284 im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit insgesamt 9000 Euro an. pol