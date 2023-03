In Deutschland leiden rund 300.000 Menschen, darunter 40.000 Kinder und Jugendliche , an Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS). ME/CFS führt bei Betroffenen zu krankhafter Erschöpfung. Obwohl so viele Menschen unter dieser Krankheit leiden, ist sie weder hinreichend bekannt noch anerkannt, heißt es in einer Pressemitteilung von der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dorothee Bär .

„Häufig bekomme ich auf meine Postings in den sozialen Medien beispielsweise zum Thema Frauengesundheit Rückmeldungen mit der Bitte, mich auch um weitere Krankheiten zu kümmern. Auch in unserer Heimat gibt es bedrückende Fälle gerade im Bereich Gesundheit. ME/CFS ist eine solche Krankheit, die ebenfalls viel mehr Aufmerksamkeit für ihre Betroffenen, für die weitere Forschung und Anerkennung braucht“, so Dorothee Bär .

Die Unionsfraktion hat bereits im Januar einen Antrag ins Plenum des Deutschen Bundestages eingebracht. „Wir fordern von der Bundesregierung nun deutlich mehr Unterstützung und Forschung. Wie dies konkret aussehen kann, möchten wir mit Expertinnen und Experten, mit Betroffenen und Angehörigen sowie mit Ihnen diskutieren“, so Bär weiter.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion veranstaltet daher eine Videokonferenz am Mittwoch, 29. März, von 18.30 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist möglich bis zum 27. März 2023 unter cducsu.de/Veranstaltungen . red