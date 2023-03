Nach der Corona-Zwangspause probiert die Theatergruppe Wartmannsroth etwas Neues. So gibt es dieses Jahr statt zwei nur ein Stück als Dreiakter, in dem Alt und Jung gemeinsam auftreten. Und auch die Aufführungen verschieben sich von der Weihnachtszeit auf Ostern.

Zum Inhalt: Noch während der Altbauer des Gablerhofes im Sterben liegt, entbrennt in der Verwandtschaft ein heftiger Streit ums Erbe. Nach seinem Tod taucht ein erstaunliches Testament auf, das zu vielen Spekulationen Anlass gibt.

Premiere ist am 9. April. Drei weitere Termine sind am 10.4, 14.4 und 15.4 Beginn: jeweils 19 Uhr, Feuerwehrhaus. Karten gibt es über Facebook , das Kartentelefon 09737/ 828 595 oder per WhatsApp 0151/431 681 36. red