70 Sportlerinnen und Sportler alle Altersklassen konnte Bürgermeister Matthias Klement im Rahmen der Sportlerehrung für ihre erzielten Leistungen auszeichnen, einer bekam den Sportehrenbrief. „Wir haben in den unterschiedlichsten Sportarten und auf unterschiedlichsten Ebenen großartiges erreicht. Sie tragen den Namen unserer Gemeinde in die Region hinaus“, betonte er. Mit dieser Ehrung wolle der Markt Maßbach allen Sportlerinnen und Sportlern Anerkennung und Respekt für die herausragenden Leistungen und die investierte Zeit, Mühen und das große Engagement aussprechen. „Wir sind sehr stolz auf Sie“ hob er hervor.

Der Sport bringe Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft oder verschiedene Nationalitäten zusammen und leiste auch einen nicht zu unterschätzenden Dienst bei der Integration von Menschen, die hier ein neues Zuhause finden wollen. Klement dankte auch den Funktionären, Trainern und Betreuern, die in großem Maße zu den Erfolgen beigetragen und während der schwierigen Corona-Zeit den Vereinssport in der Gemeinde am Leben gehalten hätten.

An Bruno Pfister überreichte Bürgermeister Matthias Klement den Ehrenbrief der Gemeinde. Pfister war mit dabei, als in den 1970er Jahren die Tischtennisabteilung des TV Poppenlauer gegründet wurde. Fast fünf Jahrzehnte lang hat er sich um die Jugendarbeit der Abteilung federführend gekümmert, und war einen großen Teil dieser Zeit auch Abteilungsleiter. Ende letzten Jahres gab er die Verantwortung für die Jugendarbeit ab.

1981 bekam er die C-Trainer-Lizenz, außerdem ist er geprüfter TT-Abteilungsleiter. Ihm verdankt es die Tischtennisabteilung , dass sie ein relativ großer und erfolgreicher Verein in der Region ist. Er hat Hunderte von Kindern und Erwachsenen trainiert. Mehrere Jugendspieler qualifizierten sich für die bayerischen und süddeutschen Meisterschaften. Unzählige Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften konnten unter seiner Federführung errungen werden.

Die Mannschaft des Schachclubs Maßbach 1951 mit Manfred Dünisch, Thomas Gehrig, Michael Weigand , Rainer Steinmetz, Gerhard Hub, Bernhard Krug-Fischer, Thomas May , Josef Reichert, Peter Klarmann und Jannis Seufert wurde Meister in der Bezirksliga Ost.

Zahlreiche Mitglieder des Sportschützenvereins Lauertal Poppenlauer erzielten in unterschiedlichen Disziplinen und Altersstufen Erfolge. Ausgezeichnet wurden Christian Röder, Markus Bauer, Michael Weigand , Walter Bartenstein, Walter Bronnsack, Kurt Weber, Renate Voll, Silvia Brach, Egon Diem, Markus Dietz, Stefan Hückmann, Horst Schneider , Alfred Radina, Daniel Mader, Ralf Bartl, Rainer Vogel, Norbert Heim, Marcel Heid, Anna-Lena Streit, Uwe Dombrowski, Benedikt Markert, Simon Lauerbach, Udo Merz. Wie fast jedes Jahr wurde auch Maria Schlembach geehrt. Sie wurde unter anderem Landesmeisterin.

Auch Mitglieder des TSV Maßbach 1862 wurden für ihre Erfolge geehrt. Bayerischer Vizemeister der Klasse über 75 Jahre wurde Roland Schlotter. Landkreismeisterin der Damen wurde Maxima Klement. Die Mannschaft Herren 40 mit Jörg Dotzel, Daniel Götz, Michael Schmidbauer, Marco Bauer, Christoph Klement, Daniel Heuchler, Thorsten Blaßdörfer und Heiko Müller stieg in die Bayernliga, die zweithöchste Klasse in Deutschland, auf.

In der Bezirksklasse wurde die Korbball-Mannschaft mit Johanna Kellermann, Lara Baumgart, Lina Schusser, Leni Büttner, Janina Seit, Linda Linke, Frieda Stanton, Paula Mack, Amelie Seit, Laura Stüber, Maxima Klement, Pauline Göllnitz und Nina Ebert Meister und stieg damit in die Kreisklasse A auf. Trainiert wird sie von Rebecca Dünisch Und Katja Pfeiffer.

Die Tischtennis-Mannschaft des TV Poppenlauer mit Kiara Steppert, Quentin Steppert, Jonas Radina, Lukas Kirchgeßner, Jan Kleinhenz und Tim Pfaffrath wurde unterfränkischer Meister. Dieter Britz