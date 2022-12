Im Rahmen der Kommandatendienstbesprechung im Markt Oberthulba wurde der langjährige 1. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hassenbach , Matthias Reuter, für seine Verdienste gewürdigt und aus seinem Amt verabschiedet.

Matthias Reuter, der schon 1987 in die Freiwillige Feuerwehr Hassenbach eingetreten war, hatte in den folgenden Jahren zahlreiche Lehrgänge besucht und war 1992 zum Oberlöschmeister befördert worden, er war zuletzt mehr als 30 Jahre lang in verantwortlicher Position in der Feuerwehr ehrenamtlich tätig. Nach zwölf Jahren als stellvertretender Kommandant war er zuletzt 18 Jahre lang Chef der freiwilligen Feuerwehr in Hassenbach und somit der dienstälteste Kommandant im gesamten Markt Oberthulba.

Reuter hatte nach über 30 Jahren der Verantwortung für das Gemeinwohl der Gemeinde nicht mehr für das Amt des Kommandanten kandidiert.

„Der Markt Oberthulba dankt Matthias Reuter für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement für unsere Gemeinde und die Bürgerinnen und Bürger des Marktes Oberthulba. Er hat sich um seine Heimat und deren Bewohner überaus verdient gemacht“, betont Bürgermeister Mario Götz in seiner Würdigung. red