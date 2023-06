Auch wenn Pater Raja nicht mehr im Raum Bad Bocklet und Bad Kissingen als Aushilfe für so manches Pfarramt tätig ist, gespendet wird dennoch fleißig für seine Projekte. Mit einem Chilifest 2016 hat Raja eine Spendenaktion für seine Projekte in seiner Heimat Indien – damals in Großenbrach – begonnen. Seit der Corona-Pandemie 2020 gibt es stattdessen einen Chili- und Tomaten- Pflanzenmarkt.

Tomaten deshalb, da die fränkischen Gärtnerinnen und Gärtner das scharfe Gemüse vermutlich nicht so recht vertragen und lieber auf Tomaten zurückgreifen. Pater Raja, der mit seinem Wirken an vielen Stellen das Leid der Menschen in Indien zu lindern versucht, freut sich über jede Spende.

Der Verein „Vanakkam Cuddalore e.V“, seit 2019 mit Sitz in Bad Kissingen, versucht durch Flohmärkte, Mitgliedsbeiträge, vereinzelten Aktionen und Spenden Pater Raja in seiner Arbeit bestmöglich und hilfreich zu unterstützen. Dieser Verein investiert 100 Prozent der Spenden in die Projekte und fördert nur solche Projekte, die vor Ort beschrieben und beantragt werden.

Bei der Aktion 2023 sind beachtliche 1000 Euro zusammengekommen. Eine besondere Freude bereitete eine nennenswerte Einzelspende für gerade mal fünf Tomatenpflanzen. Eine Frau erzählte, dass sie das Leid der Menschen in Indien schon gesehen und erlebt habe und sie sich sicher sei, dass dieses Geld eine gute Verwendung findet, berichtet Alexander Höfling über die Aktion. Sein Dank ging an alle Unterstützer.

Auch im nächstes Jahr soll es nach den Eisheiligen wieder die Aktion geben, dann heißt es wieder Chili und Tomaten zugunsten von Pater Raja. red