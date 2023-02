In Münnerstadt fand die Kreismitgliederversammlung Main-Rhön der Partei Die Linke statt. Dabei wurden Posten des Kreisverbandes neu gewählt sowie Kandidaten für das Bezirks- und Landesparlament aufgestellt. Zunächst wurde der Geschäftsbericht des bisherigen Kreisvorstandes präsentiert und die wichtigsten partei- und allgemeinpolitischen Punkte des letzten Jahres im Bezug auf die Partei besprochen sowie über künftige Herausforderungen diskutiert. Schließlich kam es zu den Wahlen: Bei der Wahl des neuen Kreisvorstandes setzten sich als Sprecherin und Sprecher Bianca Hümpfner und Sebastian Mangold durch. Zu Bezirkstagskandidaten gewählt wurden Florian Beck (Stimmkreis 603 Bad Kissingen ) und Shahbaz Baz Mir (Stimmkreis 604 Rhön/Haßberge). Als Direktkandidaten für den Bayerischen Landtag gewählt wurden Bianca Hümpfner (Stimmkreis 603 Bad Kissingen ) und Lukas Gerstner (Stimmkreis 604 Rhön/Haßberge). Alle Gewählten nahmen die Wahl an, heißt es in der Pressemeldung weiter.

red/Fotos: Michael Schleier