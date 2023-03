Zum Girls Day am 26. und 27. April ruft die CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung interessierte Schülerinnen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren auf, sich für den Girls Day zu bewerben. Dazu sind alle Schülerinnen aus den Landkreisen Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen willkommen. Das Ziel des bundesweiten Girls Days ist es, jungen Frauen zu ermöglichen, Berufe kennenzulernen, in denen meist Männer arbeiten.

Im Rahmen des Girls Days haben die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, Dorothee Bär an einem Sitzungstag des Deutschen Bundestags zu begleiten. Zudem können sie weitere Politikerinnen, Unternehmerinnen und Wissenschaftlerinnen treffen, um ihre Fragen und Gedanken mit ihnen zu teilen und zu diskutieren. Zudem lernen sie die Abläufe in einem Bundestagsbüro aus nächster Nähe kennen.

„Mir liegt es ganz besonders am Herzen, jungen Mädchen die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig beruflich zu orientieren“, betont Dorothee Bär . „Vor allem in der Politik brauchen wir mehr junge ambitionierte Frauen. Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung dar und sollten daher auch entsprechend im Bundestag vertreten sein. Der Girls Day ist ein wunderbarer Anlass, um jungen Frauen Politik näherzubringen“, so Bär weiter.

Plätze sind begrenzt

Interessierte Schülerinnen können sich bis 28. März mit einem kurzen Anschreiben und unter der Angabe ihres Geburtsdatums und ihrer Schule bewerben. Die Bewerbung schicken sie sowohl an Dorothee Bär (dorothee.baer@bundestag.de) als auch an die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (girlsday@kas.de).

Die Platzzahl ist begrenzt. Am Ende entscheidet die Konrad-Adenauer-Stiftung über die Platzvergabe. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens erhalten die Teilnehmerinnen ein Schreiben mit Details zum Ablauf und zur Organisation der An- und Abreise. red