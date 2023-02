Am Theater Schloss Maßbach gibt es am Mittwoch, 1. März, um 20 Uhr eine weitere Veranstaltung der „Besonderen Reihe“: „Gedankenodyssee“, geschrieben und inszeniert von Angelique Erhard, ist ein Monolog nah an der Gedankenwelt junger Menschen, teilt das Theater in einer Pressemeldung mit. Die Vorstellung findet im Theater im Pferdestall statt, es spielt Anna Schindlbeck.

Die Bundesfreiwilligendienstleistenden des Theaters Schloss Maßbach , die im Bereich Regieassistenz tätig sind, bekommen jeweils die Möglichkeit, einen Abend der „Besondere Reihe“ zu gestalten. Angelique Erhard, die Bundesfreiwilligendienstleistende in dieser Spielzeit, hat das Stück - das sie nun mit Schauspielerin Anna Schindlbeck auf die Bühne bringt - selbst geschrieben. Sie stellt darin Fragen wie: „Woher weiß ich, wer ich bin?“ Und: „Ist es ok, nicht zu wissen, wer man ist?“ Die Arbeitsaufgabe im Ethikunterricht „Wer bin ich?“ stürzt die 16-jährige Sue in eine Gedankenodyssee. Fragen nach der Zukunft, nach dem, was man einmal im Leben erreichen möchte, nach der Beurteilung durch andere, wirbeln ihre Gedanken durcheinander und drohen sie zu verschlingen.

Karten unter Tel. 09735/ 235 oder online auf theater-massbach.de red