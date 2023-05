Der Sport-Empfang zähle für ihn zu einer der schönsten Veranstaltungen im Jahr, begrüßte Landrat Thomas Bold bei der Veranstaltung in der Sporthalle des SV Ramsthal die Gäste. Mit den Sportlern und Sportlerinnen feierten auch Eltern, Partner, Verwandte, Vereinsvorstände, Kolleginnen und Kollegen des Kulturausschusses und Mitglieder des Sportbeirates. „Hier und heute kommen die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler unseres Landkreises zusammen“, sagte Bold laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Sie alle vertreten ihren Verein, ihre Kommune und den Landkreis Bad Kissingen nach außen und zeigen damit auch eine hohe Leistungsbereitschaft.

„Der Sport-Empfang 2023 findet einmal mehr in einem sportlich spannenden Jahr statt“, sagte Bold und ging auf die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland, auf die Beach-Volleyball-WM in Mexiko und weiter Highlights ein. Auf die international bekannten Sportlerinnen und Sportler dürfe man zu Recht stolz sein, so Bold, denn jeder sei ein Botschafter des Sports, den er ausübe. Zurück zum Breitensport auf der regionalen Ebene: Neben dem Wettbewerb stehen vor allem auch der Spaß und die körperliche Fitness im Vordergrund. Beim Sport-Empfang richtet sich der Fokus auf die sportlichen und ehrenamtlichen Leistungen im Landkreis Bad Kissingen.

„Die Ehrung, die Sie heute verliehen bekommen, ist eine öffentliche Anerkennung herausragender Leistungen. Nicht nur Ihre Verwandten oder Vereinskameraden sind stolz auf Sie, sondern auch der Landkreis Bad Kissingen und ich als Landrat ganz persönlich. Danken möchte ich auch all denen, die mit zu den Erfolgen der Aktiven beigetragen haben“, lobte der Landrat auch den BLSV und Sportschützenbund. Sportvereine seien wichtige Partner der Kommunen und das Bindeglied einer funktionierenden Gesellschaft – in Städten ebenso wie auf dem Land. „Ohne die Vereine wäre das gesellschaftliche Leben in den Kommunen weniger farbig, weniger lebenswert“, fasste Bold zusammen.

Würdigung für viele Jahre Engagement

„Im Auftrag des Kreistages und der Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises darf ich, bevor wir zu den Ehrungen der sportlichen Leistungen kommen, wieder Persönlichkeiten auszeichnen, die sich ehrenamtlich und uneigennützig in den Dienst des Sports gestellt und die große Sportfamilie zusammengehalten haben“, so Bold.

Der Sport-Ehrenbrief geht an Angelika Franz-Fella, die bereits seit 1966 bis heute, also 57 Jahre, aktives Mitglied des TV/DJK Hammelburg ist.

Ebenfalls mit dem Sport-Ehrenbrief ausgezeichnet werden Anja und Robert Seller, TSVgg Hausen. Seit Gründung der Volleyballabteilung bei der TSVgg Hausen im Jahr 1995 ist Robert Seller der Abteilungsleiter und wird von seiner Frau Anja unterstützt.

Seit 2018 verleiht der Landkreis Bad Kissingen einen weiteren Sport-Ehrenbrief für Förderer, Gönner und Unterstützer des Sports. 2023 hat sich der Sportbeirat dazu entschlossen diese ganz besondere Auszeichnung einer Persönlichkeit zu überreichen, die sich im besonderen Maße um den Radsport verdient gemacht hat: Peter Baumgart. Er organisiert bereits seit vielen Jahren das über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Radrennen Rhön300.

Neben den Sport-Ehrenbriefen zeichnete der Landrat Hanna Schmitt, TV/DJK Hammelburg , und Maximilian Jäger, Brandenburgischer Präventions- und Rehabilitationssportverein e. V. (BPRSV e.V.) Cottbus, für ihre besonders herausragenden Leistungen aus.

Hanna Schmitt glänzte als Leichtathletin und Einzelsportlerin (Hochsprung, Diskus, Kugelstoßen, Fünfkampf) und feierte im Volleyball als Teil einer Mannschaft große Erfolge.

Maximilian Jäger fuhr im wahrsten Sinn des Wortes seine Erfolge als Tagessieger beim Paracycling, Zeitfahren und Straßenrennen, ein.

Musikalisch und tänzerisch wurde die Veranstaltung von den Ramsthaler Schoppenbläsern, unter der Leitung von Winfried Söder, den „Lila Funken“ unter der Leitung von Ilona Gößmann-Schmitt sowie der Junioren-Garde unter der Leitung von Anja Langbroek begleitet. red