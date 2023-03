Für die Einbeziehungssatzungen „Dorfstraße 2“ und „Dorfstraße 3“ im Ortsteil Schönderling hat der Marktgemeinderat Schondra in seiner vergangenen Sitzung die Billigungs- und Auslegungsbeschlüsse gefasst. Die Behandlung der eingegangenen Stellungsnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung lag den Ratsmitgliedern bereits schriftlich vor. Sie wurde einstimmig verabschiedet.

Einem Antrag der Katholischen Kirchenstiftung St. Maria von Fatima Singenrain wurde einstimmig stattgegeben. Zur Sanierung der Außentreppe an der Kirche in Singenrain, die in Eigenleistung durchgeführt wurde, wird ein zehnprozentiger Zuschuss zu den Materialkosten in Höhe von 130 Euro gewährt, legte der Gemeinderat fest.

Zahlen aus dem Haushalt

Sitzungsleiter und 2. Bürgermeister Jochen Henz (FWG Schönderling) informierte die Ratsmitglieder über das Ergebnis der Jahresrechnung aus dem vergangenen Jahr 2022. Demnach hat der Verwaltungshaushalt ein Volumen von 4.251.554 Euro , der Vermögenshaushalt ein Volumen von 1.418.067 Euro und die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 756.697 Euro .

Jochen Henz informierte den Gemeinderat auch über die Schöffenwahl 2023. Interessenten können die erforderlichen Unterlagen bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau erhalten, so die Information.

Jochen Henz teilte auch mit, dass derzeit wieder Arbeiten an der Mittelspannungsleitung zum Hochbehälter am Kreßberg laufen.

Nicht alle eingeladen

Gemeinderat Roman Jörg ( CSU ) hielt es für eine „bodenlose Frechheit“, dass die Rhönallianz zu einer Veranstaltung der Mittelschule nur die Gemeinderäte aus dem Sinntal eingeladen hatte. Er lege Wert darauf, dass es in der Allianz nicht zur Bevorzugung einzelner Mitglieder kommen dürfe, machte er seinem Ärger Luft.