Die Vorbereitungen für die Kissinger Vereinstage laufen auch Hochtouren. Bei den Vereinstagen handelt es sich um ein neues Angebot der Stadt, das im Rahmen der Gesundheitswochen stattfindet Bei den Gesundheitswochen wiederum handelt es sich um die Nachfolgeveranstaltung der Gesundheitstage, der großen Gesundheitsmesse, die in ihrer alten Form das letzte Mal 2022 stattgefunden hat. „Viele Vereine haben schon ihre geplanten Aktivitäten ins Programm der Vereinstage eingebracht“, heißt es aktuell in einer Mitteilung der Stadt.

Chance bei Mitgliedergewinnung

Oberbürgermeister Dirk Vogel ( SPD ) hat die Vereinstage als Unterstützungs- und Präsentationsplattform für die Kissinger Vereinswelt initiiert. Große Zustimmung fand das Konzept bei der Vereinsversammlung vor kurzem im Feuerwehrhaus Bad Kissingen . Dabei wurde auch von den Vereinsvetretern die Wichtigkeit einer solchen Veranstaltung betont, um neue Mitglieder und Ehrenamtler für sich zu gewinnen.

Die Vereine in der Stadt seien mit Herzblut dabei, das neue Format in konkreten Aktionen umzusetzen und die Chancen zu nutzen. Der Kreativität und Eigeninitiative der Vereine lässt die Stadt dabei großen Spielraum. „Alles ist denkbar, was Spaß und Freude macht und die Menschen für die Vereinsaktivitäten begeistern kann“, heißt es in der Mitteilung.

Die Stadt bietet den Rahmen, konstruiert das Programm, übernimmt die Werbung und koordiniert. Die Vereine führen ihre Aktionen selbst aus. Viele Vereine der Stadt sind schon jetzt dabei – aber alle können mitmachen. Das Angebot an alle Vereine gilt nach wie vor. Die Anmeldung ist noch möglich bis 5. April unter der E-Mail-Adresse vereinstage@stadt.badkissingen.de. Alle Termine und weitere Informationen finden sich ab Mitte April unter www.badkissingen.de/stadt/wirtschaft/gesundheitswochen.