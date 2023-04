Der afrikanische Kontinent ist ein wesentlicher Bestandteil des Geographieunterrichts in der 7. Jahrgangsstufe – doch oft klaffen Theorie und Praxis weit auseinander. Umso erfreulicher war es, dass am Mittwoch Reinhard Beichel, ein Vertreter des Vereins „Afrika Hilfe Franken“ mit Sitz in Hammelburg , zu Gast an der Jakob-Kaiser-Realschule war.

Eindrucksvoll ließ dieser die Siebtklässler an unterschiedlichsten Erlebnissen aus seinen Reisen nach Afrika teilhaben und er stellte zudem verschiedene Projekte insbesondere aus Tansania vor, so zum Beispiel den Bau eines Kindergartens oder die Erweiterung von Schulen. Durch seinen abwechslungsreichen Vortrag konnte der Afrika-Experte den Jugendlichen interessante Eindrücke vermitteln und sie aber gleichzeitig auch für die Probleme Afrikas sensibilisieren.

Gegründet 2005, hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, Menschen aus Ostafrika und Deutschland miteinander ins Gespräch zu bringen und vor Ort gerade im Bereich Gesundheit und Bildung zu helfen, heißt es in der Mitteilung der Schule weiter.

Weitere Informationen über den Verein gibt es unter afrika-hilfe-franken.de red