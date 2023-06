Zu schnell bei Starkregen und betrunken war der Fahrer eines Mercedes Vito unterwegs, der am vergangenen Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der Autobahn A 71 gegen die Gleitschutzwand prallte. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da den Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des 43-jährigen Mercedesfahrers auffiel, wurde ein Alkoholvortest durchgeführt, meldete die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck.

Weil dieser Test einen Wert von 1,8 Promille ergab, wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Poppenlauer war an der Unfallstelle im Einsatz. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.

Fahrzeugführer, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können bzw. durch die herumfliegenden Fahrzeugteile geschädigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck, Tel. 09722/944 41 30 in Verbindung zu setzen.

Um ein Aufschwimmen des Fahrzeugs bei Starkregen zu verhindern, bittet die Polizei die Führer von Kraftfahrzeugen darum, bei Regen die Geschwindigkeit deutlich zu verringern. Außerdem sollte auf ausreichende Profiltiefe der Reifen geachtet werden. pol