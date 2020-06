Autofahrer stirbt in Adelsdorf

Am Montagmorgen ist ein 43-jähriger Autofahrer in Adelsdorf gestorben. Das teilt die Polizeiinspektion Höchstadt mit. Grund für den Tod des Mannes sei ein medizinisches Problem gewesen, vermutlich ein Herzstillstand. Der Mann aus dem Landkreis Fürth war gegen 8.30 Uhr in seinem Auto auf der Höchstadter Straße in Richtung Adelsdorf unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen am Fahrbahnrand fuhr. Zu dem Zeitpunkt sei der 43-Jährige bereits tot gewesen. Ein Notarzt versuchte noch, den Mann zu reanimieren, konnte aber nur noch seinen Tod feststellen. Andere Personen waren bei dem Unfall nicht beteiligt. Die Feuerwehr Adelsdorf sperrte die Straße. Foto: Johanna Blum/red