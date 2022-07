Die diesjährige Sommersitzung der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Nordbayern fand in Bad Brückenau in der Sinntalklinik statt. Sie ist eine von sieben Reha-Kliniken des Klinikverbundes der DRV Nordbayern.

Patrick Püttner, Vorsitzender der Vertreterversammlung, eröffnete die Sitzung. Gastredner Prof. Eberhard Eichenhofer sprach über die Beständigkeit und Anpassungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung durch die Rentenreformen seit 1945.

Erhöhung zum 1. Juli

Die Themen von Vorstandsvorsitzendem Stephan Doll waren topaktuell. Er sprach über die Rentenerhöhung zum 1. Juli, über die Grundrente und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die gesetzliche Rentenversicherung.

Auch wenn angesichts der zahlreichen Themen den Anwesenden an diesem Tag kaum Zeit für die idyllische Lage der Sinntalklinik blieb, ließ es sich Geschäftsführer Werner Krempl nicht nehmen, über den Reha-Standort zu sprechen. "Die Sinntalklinik ist eine hoch spezialisierte Reha-Klinik für Onkologie und Urologie. Unsere ,Facharztdichte' ist hier in allen Bereichen hoch, sodass wir eine ganzheitliche Versorgung anbieten können." Eingespielte Teams sorgten für Verlässlichkeit und Sicherheit. Darüber hinaus gab er Einblick in die Projekte der Deutschen Rentenversicherung, die im Zuge der Digitalisierung anstehen.

1,7 Millionen Versicherte

Die DRV Nordbayern ist mit rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Franken. Sie betreut eigenen Angaben zufolge rund 1,7 Millionen Versicherte und 867.000 Rentner. Sie hat Auskunfts- und Beratungsstellen und sieben eigene Reha-Kliniken. red