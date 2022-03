Bisher war sie im Foyer des Bad Kissinger Rathauses zu sehen. Jetzt zieht sie direkt in die Innenstadt weiter: die Wanderausstellung "Great Spa Towns of Europe. Elf bedeutende Kurstädte".

Laden-Schaufenster

Ab sofort ist sie in der Schaufensterfront des ehemaligen Ladengeschäfts "Raabennest" in der Prinzregentenstraße 5b vis a vis vom Kurhausbad zu sehen. Interessierte können sich mit dieser kleinen Schau schnell einen Überblick über die elf Städte "Der bedeutenden Kurstädte Europas" verschaffen, die seit Juli 2021 Unesco-Welterbe sind: Dazu zählen Bath, Spa, Vichy, Montecatini Terme, Baden bei Wien, Karlsbad, Marienbad und Franzensbad, und die deutschen Kurorte Bad Ems, Baden-Baden sowie Bad Kissingen. Diese elf Städte liegen in sieben Ländern: Tschechien, Belgien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Österreich. Auf jeder einzelnen Schautafel der Ausstellung sind interessante Informationen zur genauen Lage der jeweiligen Stadt und die Besonderheiten, die sie in die Gruppe der "Great Spa Towns of Europe" einbringen.

Alle Bürgerinnen und Bürger Bad Kissingens sollen so einfach und unkompliziert, ohne Barrieren, die Möglichkeit bekommen, diese Ausstellung anzusehen, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt weiter.