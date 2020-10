Vergaben Am Anfang der Sitzung informierte Bürgermeister Bernd Rebhan (CSU) über die Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung. Demnach wurden die Putz- und Malerarbeiten am Leichenhaus Küps an die Firma Zeuß & Gäßlein GmbH Schmölz zu einer Auftragssumme in Höhe von 8300 Euro vergeben. - Die Aufträge für die Reinigung und Stilllegung der Tankanlagen der ehemaligen Lackfabrik gingen an die Firma BTD GmbH Hof zu einem Preis von rund 35 000 Euro. - Die Entwicklungspflege für die neu geschaffenen Biotop- und Wiesenflächen im Bereich des Gewässers "Ratzengraben" Küps/Frankenring wurde für die nächsten drei Jahre an die Firma Klaus Reinlein in Staffelstein zu einem Jahrespreis von 5162 Euro vergeben.

Sperrung Weiterhin informierte Rebhan darüber, dass es aufgrund von Versorgungsengpässen notwendig war, das alte Schieberkreuz im Bereich Radweg/Marktplatz und Kulmbacher Straße in Küps zu wechseln. Diese Arbeit müsse aus verkehrsrechtlicher Sicht zwingend in den Herbstferien 2020 durchgeführt werden. Aus diesem Grund sei dieser Bereich auch in der kommenden Ferienwoche für den Verkehr gesperrt. Am Mittwoch wird wegen der Bauarbeiten auch das Wasser in diesem Bereich ab 8 bis spätestens 20 Uhr abgeschaltet.

Leitungssanierung Da Dringlichkeit geboten war, wurde aufgrund der Ausschreibungsergebnisse der Wasserleitungssanierungsmaßnahme "Weidenweg" die Firma Schmittnägel um Abgabe eines Angebots zur Erneuerung des Schieberkreuzes gebeten. Dieses schloss mit 33 505 Euro ab. Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs durfte der Bürgermeister dieses Unternehmen beauftragen. Dies sei nach Artikel 37, Absatz 3 der Gemeindeordnung zulässig.

Werbeanlagen Zugestimmt wurde dem Antrag von Nadine Schuberth, nämlich für ihr Tattoogeschäft in Schmölz ein Werbeschild anzubringen. Ebenso kann Karl-Heinz Wunder in Oberlangenstadt ein Werbeschild für sein Restaurant "Des Fränkische" in der Bahnhofstraße/Abzweigung Lessingstraße anbringen. Grünes Licht gab es zudem für seinen Antrag auf ein Werbeschild für sein Ferienhaus in der Nageler Straße 6 in Oberlangenstadt.

Bauanträge Weitergeleitet wurden folgende Bauanträge: Anbau einer Terrassenüberdachung mit senkrechter Verglasung, Steinleite 9; Errichtung Wohnhaus in Naturstamm, Gypsmühlstraße 3a, Theisenort; Neuorganisation der Rewe-SB-Flächen in der Bestandsimmobilie, Lessingstraße 15 a-c, Oberlangenstadt; Ersatzneubau einer Niederspannungsschaltanlage, Nähe Hirtengraben, Küps; Abbruch eines Nebengebäudes/Neuerrichtung einer Garage mit Werkstatt, Neuer Ring 39, Oberlangenstadt; Umnutzung von Teilbereichen eines Wohn- und Geschäftshauses zu vier Wohneinheiten/Anbau einer Stahl-Außentreppe, Marktplatz 8, Küps; Abbruch der Scheune, Wildenberger Straße 11, Hain; Abriss mehrerer Gebäude, Wildenberger Straße 8, Hain.